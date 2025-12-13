Вин Дизель сообщил, что для Криштиану Роналду написана роль в «Форсаже»
Голливудский актер Вин Дизель сообщил, что для португальского футболиста Криштиану Роналду написана роль в кинофраншизе «Форсаж».
Дизель, которые играет Доминик Торетто, главного героя франшизы, опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) совместное фото с пятикратным обладателем «Золотого мяча».
«Все спрашивали, будет ли он в «Форсаже»… Должен сказать, он крут. Мы написали для него роль», — подписал фото Дизель.
«Форсаж 10», последний на данный момент фильм франшизы, вышел на экраны кинотеатров 19 мая 2023 года. Дата выхода следующей части пока неизвестна.
Роналду 40 лет, он сейчас играет в Саудовской Аравии за «Ан-Наср». Португалец является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов, а также лучшим бомбардиром в истории мирового футбола в официальных матчах. В кино ролей у него пока не было.
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
