Спорт⁠,
0

Вин Дизель сообщил, что для Криштиану Роналду написана роль в «Форсаже»

Актер опубликовал совместную фотографию с португальским футболистом и сообщил, что для него есть роль в кинофраншизе «Форсаж»
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду (Фото: Rafal Oleksiewicz / Getty Images)

Голливудский актер Вин Дизель сообщил, что для португальского футболиста Криштиану Роналду написана роль в кинофраншизе «Форсаж».

Дизель, которые играет Доминик Торетто, главного героя франшизы, опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) совместное фото с пятикратным обладателем «Золотого мяча».

«Все спрашивали, будет ли он в «Форсаже»… Должен сказать, он крут. Мы написали для него роль», — подписал фото Дизель.

«Форсаж 10», последний на данный момент фильм франшизы, вышел на экраны кинотеатров 19 мая 2023 года. Дата выхода следующей части пока неизвестна.

Роналду 40 лет, он сейчас играет в Саудовской Аравии за «Ан-Наср». Португалец является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов, а также лучшим бомбардиром в истории мирового футбола в официальных матчах. В кино ролей у него пока не было.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
Криштиану Роналду Форсаж кино
Криштиану Роналду фото
Криштиану Роналду
спортсмен, футболист
5 февраля 1985 года
