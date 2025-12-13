Обладатель Кубка Стэнли голкипер Броссуа забросил шайбу в матче АХЛ

Лоран Броссуа, который сейчас выступает за фарм-клуб «Чикаго», поразил пустые ворота в концовке встречи против «Милуоки»

Лоран Броссуа (Фото: Adrian Wyld / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Голкипер «Рокфорд Айсхогс» Лоран Броссуа забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги (АХЛ) против «Милуоки Эдмиралс».

«Рокфорд» победил со счетом 5:3, Броссуа поразил пустые ворота в концовке, когда «Эдмиралс» поменяли вратаря на шестого полевого игрока.

Канадский голкипер был признан первой звездой встречи.

32-летний Броссуа возвращается в профессиональный хоккей после более чем годичного перерыва из-за операции на колене. Он вернулся на лед в составе «Айсхогс» в начале декабря, на его счету две победы и одно поражение в АХЛ.

«Рокфорд» — фарм-клуб «Чикаго Блэкхокс». Контракт Броссуа с «Блэкхокс» в зарплатой $3,3 млн действует до конца сезона.

В 2023 году Броссуа стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Вегас Голден Найтс».