 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Эвертон 1 1,76 x 3,75 2 4,6 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Вулверхэмптон 1 1,13 x 7,9 2 24 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Брайтон 1 1,71 x 4,05 2 4,5 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Барселона Осасуна 1 1,22 x 6,8 2 12 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Кристал Пэлас Манчестер Сити 1 4 x 3,9 2 1,83 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Алавес Реал 1 5,8 x 3,9 2 1,6 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Борнмут 1 1,8 x 4,15 2 3,9 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Рома Комо 1 2,15 x 3,15 2 3,65 Футбол Англия. Кубок Лиги Кардифф Сити Челси 1 14 x 6,4 2 1,2 Футбол Англия. Кубок Лиги Манчестер Сити Брентфорд 1 1,4 x 5 2 7,6 Футбол Англия. Кубок Лиги Ньюкасл Фулхэм 1 1,7 x 3,9 2 4,7 Футбол Италия. Суперкубок. Эр-Рияд Наполи Милан 1 2,75 x 3,1 2 2,75 Футбол Италия. Суперкубок. Эр-Рияд Болонья Интер Милан 1 4,7 x 3,7 2 1,75 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Боруссия Дортмунд Боруссия Менхенгладбах 1 1,5 x 4,7 2 6
Спорт⁠,
0

Обладатель Кубка Стэнли голкипер Броссуа забросил шайбу в матче АХЛ

Лоран Броссуа, который сейчас выступает за фарм-клуб «Чикаго», поразил пустые ворота в концовке встречи против «Милуоки»
Лоран Броссуа
Лоран Броссуа (Фото: Adrian Wyld / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Голкипер «Рокфорд Айсхогс» Лоран Броссуа забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги (АХЛ) против «Милуоки Эдмиралс».

«Рокфорд» победил со счетом 5:3, Броссуа поразил пустые ворота в концовке, когда «Эдмиралс» поменяли вратаря на шестого полевого игрока.

Канадский голкипер был признан первой звездой встречи.

32-летний Броссуа возвращается в профессиональный хоккей после более чем годичного перерыва из-за операции на колене. Он вернулся на лед в составе «Айсхогс» в начале декабря, на его счету две победы и одно поражение в АХЛ.

«Рокфорд» — фарм-клуб «Чикаго Блэкхокс». Контракт Броссуа с «Блэкхокс» в зарплатой $3,3 млн действует до конца сезона.

В 2023 году Броссуа стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Вегас Голден Найтс».

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Чикаго Блэкхокс
Материалы по теме
В НХЛ произошел самый громкий обмен сезона
Спорт
Кучеров сделал ассистентский покер в матче НХЛ
Спорт
Овечкин набрал 1800 очков в НХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 93,56 (+0,62) Инвестиции, 12:21 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 79,73 (+0,39) Инвестиции, 12:21
Bild сообщил о жестком давлении Трампа на Зеленского для заключения мира Политика, 12:27
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:20
Вин Дизель сообщил, что для Криштиану Роналду написана роль в «Форсаже» Спорт, 12:19
Минобороны сообщило об ударах «Кинжалами» по объектам ВПК Украины Политика, 12:17
Тренер «Бруклина» раскритиковал игру россиянина Демина Спорт, 12:13
В Москве наградили лидеров федпроекта «Производительность труда» Город, 12:10
Торговля без выходных: как зарабатывать на срочном рынке #всенабиржу!, 12:04
Какой у вас стиль управления?
Узнайте его риски и возможности
Пройти тест
«Роснано» подала иск на ₽11,9 млрд против Чубайса Бизнес, 12:02
Искусство жить: как устроен премиальный ЖК в Марьиной роще РБК и TATE, 11:56
Перспективные направления развития ИТ-сектора на ближайшие 5 лет РБК х Ростелеком, 11:42
«РИА Новости» назвало юридическую собственницу квартиры Долиной Общество, 11:42
The Ring узнал, что Фьюри проведет бой с Джошуа в 2026 году Спорт, 11:32
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 11:30
Актера «Криминального чтива» и «Маски» Питера Грина нашли мертвым Общество, 11:24