Обладатель Кубка Стэнли голкипер Броссуа забросил шайбу в матче АХЛ
Голкипер «Рокфорд Айсхогс» Лоран Броссуа забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги (АХЛ) против «Милуоки Эдмиралс».
«Рокфорд» победил со счетом 5:3, Броссуа поразил пустые ворота в концовке, когда «Эдмиралс» поменяли вратаря на шестого полевого игрока.
Канадский голкипер был признан первой звездой встречи.
32-летний Броссуа возвращается в профессиональный хоккей после более чем годичного перерыва из-за операции на колене. Он вернулся на лед в составе «Айсхогс» в начале декабря, на его счету две победы и одно поражение в АХЛ.
«Рокфорд» — фарм-клуб «Чикаго Блэкхокс». Контракт Броссуа с «Блэкхокс» в зарплатой $3,3 млн действует до конца сезона.
В 2023 году Броссуа стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Вегас Голден Найтс».
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Что такое импакт и почему он критически важен для бизнеса в 2025 году
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла»
Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании
Как и для чего бизнес инвестирует в социальную инфраструктуру