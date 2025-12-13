 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

В НХЛ произошел самый громкий обмен сезона

Громкий обмен в НХЛ: «Ванкувер» обменял Куинна Хьюза в «Миннесоту»
Капитан «Ванкувера» и один из лучших защитников лиги Куинн Хьюз перешел в «Миннесоту», где будет одноклубником россиянина Кирилла Капризова
Куинн Хьюз
Куинн Хьюз (Фото: Derek Cain / Getty Images)

В НХЛ состоялся самый громкий обмен нынешнего сезона — капитан «Ванкувер Кэнакс», один из лучших защитников лиги Куинн Хьюз перешел в «Миннесоту Уайлд».

Взамен «Ванкувер» получил форвардов Марко Росси и Лиама Эгрена, защитника Зива Буйума, а также право выбора в первом раунде драфта 2026 года.

26-летний Хьюз всю карьеру в НХЛ провел в «Ванкувере», на его счету 459 матчей и 432 (61+371) очка. Он дважды участвовал в матчах звезд, в 2024 году американец получил «Джеймс Норрис трофи» — награду, вручаемую лучшему защитнику сезона в НХЛ.

В 26 матчах в нынешнем сезоне Хьюз набрал 23 (2+21) очка.

На счету 24-летнего Росси в нынешнем сезоне 17 матчей и 13 (4+9) очков, 21-летнего Эгрена — 18 матчей без очков, 20-летнего Буйума — 31 игра и 14 (3+11) очков.

«Ванкувер» замыкает турнирную таблицу Западной конференции с 25 очками после 31 матча. «Миннесота», лидером которой является российский форвард Кирилл Капризов, идет на пятой строчке, набрав 39 очков.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Миннесота Уайлд Ванкувер Кэнакс
