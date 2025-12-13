В НХЛ произошел самый громкий обмен сезона

Громкий обмен в НХЛ: «Ванкувер» обменял Куинна Хьюза в «Миннесоту»

Капитан «Ванкувера» и один из лучших защитников лиги Куинн Хьюз перешел в «Миннесоту», где будет одноклубником россиянина Кирилла Капризова

Куинн Хьюз (Фото: Derek Cain / Getty Images)

В НХЛ состоялся самый громкий обмен нынешнего сезона — капитан «Ванкувер Кэнакс», один из лучших защитников лиги Куинн Хьюз перешел в «Миннесоту Уайлд».

Взамен «Ванкувер» получил форвардов Марко Росси и Лиама Эгрена, защитника Зива Буйума, а также право выбора в первом раунде драфта 2026 года.

26-летний Хьюз всю карьеру в НХЛ провел в «Ванкувере», на его счету 459 матчей и 432 (61+371) очка. Он дважды участвовал в матчах звезд, в 2024 году американец получил «Джеймс Норрис трофи» — награду, вручаемую лучшему защитнику сезона в НХЛ.

В 26 матчах в нынешнем сезоне Хьюз набрал 23 (2+21) очка.

На счету 24-летнего Росси в нынешнем сезоне 17 матчей и 13 (4+9) очков, 21-летнего Эгрена — 18 матчей без очков, 20-летнего Буйума — 31 игра и 14 (3+11) очков.

«Ванкувер» замыкает турнирную таблицу Западной конференции с 25 очками после 31 матча. «Миннесота», лидером которой является российский форвард Кирилл Капризов, идет на пятой строчке, набрав 39 очков.