Роналду стал инвестором футбольного симулятора UFL от белорусской студии

Роналду стал инвестором компьютерной игры от белорусской студии

Дата выхода игры UFL пока не названа, ее ждут с 2022 года. Группа инвесторов с Роналду в составе вложит в игру $40 млн

Криштиану Роналду (Фото: Reuters / Pedro Nunes)

Нападающий сборной Португалии и саудовского «Ан-Насра» Криштиану Роналду присоединился к группе инвесторов, которая вложит $40 млн в разработку футбольного симулятора UFL белорусской студии Strikerz. Об этом сообщается на странице игры в соцсети X.

Роналду заявил, что очень рад стать частью этого проекта, пишет Business Wire.

В UFL можно будет играть на Playstation и Xbox, релиз ожидался в 2022 году, но был перенесен. Осенью начался этап закрытого тестирования.

В 2021 году партнером игры стали английский «Вест Хэм» и украинский «Шахтер».

Strikerz была основана в 2016 году.

Компания в 2022 году осудила военную операцию на Украине, закрыла офисы в Киеве и в России, а также объявила о разрыве партнерских отношений с российским футболом.

Сейчас ее штаб-квартира находится на Кипре.