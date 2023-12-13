 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Спорт ,  
0 

Роналду стал инвестором компьютерной игры от белорусской студии

Роналду стал инвестором футбольного симулятора UFL от белорусской студии
Дата выхода игры UFL пока не названа, ее ждут с 2022 года. Группа инвесторов с Роналду в составе вложит в игру $40 млн
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду (Фото: Reuters / Pedro Nunes)

Нападающий сборной Португалии и саудовского «Ан-Насра» Криштиану Роналду присоединился к группе инвесторов, которая вложит $40 млн в разработку футбольного симулятора UFL белорусской студии Strikerz. Об этом сообщается на странице игры в соцсети X.

Роналду заявил, что очень рад стать частью этого проекта, пишет Business Wire.

В UFL можно будет играть на Playstation и Xbox, релиз ожидался в 2022 году, но был перенесен. Осенью начался этап закрытого тестирования.

В 2021 году партнером игры стали английский «Вест Хэм» и украинский «Шахтер».

На Роналду подали иск инвесторы криптовалютной биржи Binance
Спорт
Фото:REUTERS/Ahmed Yosri

Strikerz была основана в 2016 году.

Компания в 2022 году осудила военную операцию на Украине, закрыла офисы в Киеве и в России, а также объявила о разрыве партнерских отношений с российским футболом.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год

Сейчас ее штаб-квартира находится на Кипре.

«Займи слот»
СберПро Медиа Подкаст

«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время

СберПро Медиа Лидерство

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

СберПро Медиа Коучинг

Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг

СберПро Медиа Переговоры

Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры

СберПро Медиа Эффективность

Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее

СберПро Медиа Карьера

В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере

СберПро Медиа Метанавыки

Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю

СберПро Медиа Креативность

Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде

СберПро Медиа Лидерство

Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Криштиану Роналду компьютерная игра

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Материалы по теме
Роналду первым среди полевых игроков провел 1200 матчей
Спорт
Роналду высказал сожаление, что не перешел в саудовский клуб раньше
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 14 декабря
EUR ЦБ: 96,95 (-0,45) Инвестиции, 16:44 Курс доллара на 14 декабря
USD ЦБ: 89,89 (-0,32) Инвестиции, 16:44
Токсичные и непродуктивные: как правильно проводить видеоконференции РБК и SberJazz, 20:42
ЕС согласился выделить Венгрии €10 млрд перед решением о помощи Украине Политика, 20:41
Роналду стал инвестором компьютерной игры от белорусской студии Спорт, 20:41
Как окна во всю стену покорили мир РБК и Ahead, 20:30
Абызов в последнем слове попросил суд отпустить фигуранток дела Политика, 20:24
Как продавать сразу на всех маркетплейсах из одного кабинета РБК и Точка, 20:20
Смелость в выборе собственного пути: почему работать на себя выгодно РБК и ВТБ, 20:12
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Почему выросла недвижимость на горнолыжных склонах и в теплых странах РБК и Ингосстрах, 20:03
Инвесторы пожаловались на заморозку валюты на СПБ Бирже по старым сделкам Инвестиции, 19:51
Coinbase начнет спотовую торговлю биткоином на своей международной бирже Крипто, 19:49
Россия предупредила об ответе в случае вылетов украинских F-16 с баз НАТО Политика, 19:45
Таксист, фотограф, репетитор: как работать на себя — пять историй РБК и ВТБ, 19:40
В России ускорился рост цен на яйца Экономика, 19:39
Как оформить продающую карточку для всех маркетплейсов РБК и Точка, 19:39