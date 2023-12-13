Роналду стал инвестором компьютерной игры от белорусской студии
Нападающий сборной Португалии и саудовского «Ан-Насра» Криштиану Роналду присоединился к группе инвесторов, которая вложит $40 млн в разработку футбольного симулятора UFL белорусской студии Strikerz. Об этом сообщается на странице игры в соцсети X.
Роналду заявил, что очень рад стать частью этого проекта, пишет Business Wire.
В UFL можно будет играть на Playstation и Xbox, релиз ожидался в 2022 году, но был перенесен. Осенью начался этап закрытого тестирования.
В 2021 году партнером игры стали английский «Вест Хэм» и украинский «Шахтер».
Strikerz была основана в 2016 году.
Компания в 2022 году осудила военную операцию на Украине, закрыла офисы в Киеве и в России, а также объявила о разрыве партнерских отношений с российским футболом.
Сейчас ее штаб-квартира находится на Кипре.
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