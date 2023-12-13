ФИФА назвала трех кандидатов на приз лучшему тренеру
Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Лучано Спаллетти («Наполи») и Симоне Индзаги («Интер») составили финальную тройку претендентов на премию лучшему тренеру The Best по версии ФИФА, сообщается на сайте организации.
При составлении списка претендентов учитывался период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023-го.
Гвардиола выиграл с «Манчестер Сити» чемпионат и Кубок Англии, а также Лигу чемпионов.
Индзаги вывел «Интер» в финал Лиги чемпионов, выиграл Кубок и Суперкубок Италии и бронзу Серии А.
Спаллетти привел «Наполи» к первой за 33 года победе в Серии А, после чего ушел работать в сборную Италии.
Победитель будет назван 15 января.
В расширенный список входили Ангелос Постекоглу («Селтик») и Хави («Барселона»).
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