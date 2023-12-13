 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Спорт ,  
0 

ФИФА назвала трех кандидатов на приз лучшему тренеру

Гвардиола, Индзаги и Спаллетти вошли в шорт-лист премии лучшему тренеру ФИФА
Лауреата назовут 15 января. В шорт-лист вошли Хосеп Гвардиола, Симоне Индзаги и Лучано Спаллетти
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола (Фото: Richard Heathcote / Getty Images)

Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Лучано Спаллетти («Наполи») и Симоне Индзаги («Интер») составили финальную тройку претендентов на премию лучшему тренеру The Best по версии ФИФА, сообщается на сайте организации.

При составлении списка претендентов учитывался период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023-го.

Гвардиола выиграл с «Манчестер Сити» чемпионат и Кубок Англии, а также Лигу чемпионов.

Индзаги вывел «Интер» в финал Лиги чемпионов, выиграл Кубок и Суперкубок Италии и бронзу Серии А.

Спаллетти привел «Наполи» к первой за 33 года победе в Серии А, после чего ушел работать в сборную Италии.

Победитель будет назван 15 января.

В расширенный список входили Ангелос Постекоглу («Селтик») и Хави («Барселона»).

Читайте на РБК Pro
Заваленный офис мешает зарабатывать. Как устранить источники хаоса
Как предприниматели разрушают свой бизнес в первый же год
Как выстроить экспресс-доставку из Китая после ухода DHL и UPS
В Белоруссии появились криптоброкеры: как они работают и что могут делать
«Займи слот»
СберПро Медиа Подкаст

«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время

СберПро Медиа Лидерство

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

СберПро Медиа Коучинг

Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг

СберПро Медиа Переговоры

Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры

СберПро Медиа Эффективность

Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее

СберПро Медиа Карьера

В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере

СберПро Медиа Метанавыки

Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю

СберПро Медиа Креативность

Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде

СберПро Медиа Лидерство

Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол ФИФА Спаллетти

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 14 декабря
EUR ЦБ: 96,95 (-0,45) Инвестиции, 16:44 Курс доллара на 14 декабря
USD ЦБ: 89,89 (-0,32) Инвестиции, 16:44
Как маркетплейсы выращивают российские fashion-бренды Новая экономика, 17:46
«Мафиози» современного искусства: кто диктует цены на рынке РБК и СберПервый, 17:45
ФИФА назвала трех кандидатов на приз лучшему тренеру Спорт, 17:40
Фон дер Ляйен завершила свою речь в Европарламенте под лай собаки Общество, 17:36
Угольный путь на восток: зачем строят железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 17:33
Reuters узнал о росте поставок топлива в Афганистан из России в два раза Политика, 17:32
Минстрой предложил изменить критерии отказа в компенсации за оплату ЖКУ Недвижимость, 17:25
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Как бизнесу эффективно работать с самозанятыми. Карточки РБК и Сбер, 17:22
Средняя доходность вложений в дизайнерские сумки за 10 лет составила 74% РБК и Ингосстрах, 17:11
В Госдуму внесли законопроект о запрете абортов в частных клиниках Политика, 17:09
Депутат заявил, что его лишили мандата за «предательство ЛДПР» Политика, 17:06
«Барселону» обязали экономить воду в душевых из-за засухи в Каталонии Спорт, 17:05
Сотни процентов: как правильное продвижение помогает новым брендам Тренды, 17:04
Как Кутузовский проспект получил репутацию места для успешных людей РБК и Ahead, 16:59