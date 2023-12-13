ФИФА назвала трех кандидатов на приз лучшему тренеру

Гвардиола, Индзаги и Спаллетти вошли в шорт-лист премии лучшему тренеру ФИФА

Лауреата назовут 15 января. В шорт-лист вошли Хосеп Гвардиола, Симоне Индзаги и Лучано Спаллетти

Хосеп Гвардиола (Фото: Richard Heathcote / Getty Images)

Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Лучано Спаллетти («Наполи») и Симоне Индзаги («Интер») составили финальную тройку претендентов на премию лучшему тренеру The Best по версии ФИФА, сообщается на сайте организации.

При составлении списка претендентов учитывался период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023-го.

Гвардиола выиграл с «Манчестер Сити» чемпионат и Кубок Англии, а также Лигу чемпионов.

Индзаги вывел «Интер» в финал Лиги чемпионов, выиграл Кубок и Суперкубок Италии и бронзу Серии А.

Спаллетти привел «Наполи» к первой за 33 года победе в Серии А, после чего ушел работать в сборную Италии.

Победитель будет назван 15 января.

В расширенный список входили Ангелос Постекоглу («Селтик») и Хави («Барселона»).