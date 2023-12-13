«Барселону» обязали экономить воду в душевых из-за засухи в Каталонии

С января в Каталонии запретят использование душевых на спортобъектах без компенсации за воду. В правительстве считают, что «Барселона» потребляет много воды на базе и стадионе и будет платить еще больше

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски (Фото: David Ramos / Getty Images)

Меры правительства Каталонии по борьбе с засухой затронут и футбольный клуб «Барселона», которому придется компенсировать использование воды в душевых для орошения полей или ограничить ее потребление. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

В провинции пытаются смягчить последствия засухи, из-за которой в августе вводили режим ЧС и ограничили потребление воды в промышленности и сельском хозяйстве. С января в спортзалах и спортивных центрах запретят использовать душевые без компенсации расходов на воду.

Советник правительства по борьбе с изменениями климата, продовольствию и сельскому хозяйству Давид Маскорт заявил, что «Барселоне» придется «еще больше компенсировать то, что они потребляют».

«Все это оборудование (на стадионе и в спорткомплексе клуба) потребляет много воды, и в клубе обязаны сократить ее потребление», — сказал Маскорт.