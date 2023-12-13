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Спорт ,  
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«Барселону» обязали экономить воду в душевых из-за засухи в Каталонии

«Барселону» обязали экономить воду в душевых стадиона из-за засухи в Каталонии
С января в Каталонии запретят использование душевых на спортобъектах без компенсации за воду. В правительстве считают, что «Барселона» потребляет много воды на базе и стадионе и будет платить еще больше
Нападающий &laquo;Барселоны&raquo; Роберт Левандовски
Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски (Фото: David Ramos / Getty Images)

Меры правительства Каталонии по борьбе с засухой затронут и футбольный клуб «Барселона», которому придется компенсировать использование воды в душевых для орошения полей или ограничить ее потребление. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

В провинции пытаются смягчить последствия засухи, из-за которой в августе вводили режим ЧС и ограничили потребление воды в промышленности и сельском хозяйстве. С января в спортзалах и спортивных центрах запретят использовать душевые без компенсации расходов на воду.

Советник правительства по борьбе с изменениями климата, продовольствию и сельскому хозяйству Давид Маскорт заявил, что «Барселоне» придется «еще больше компенсировать то, что они потребляют».

«Все это оборудование (на стадионе и в спорткомплексе клуба) потребляет много воды, и в клубе обязаны сократить ее потребление», — сказал Маскорт.

«Барселона» ближайший матч проведет в среду с «Антверпеном» в Лиге чемпионов. Букмекерская компания «Фонбет» принимает ставки на победу каталонского клуба с коэффициентом 1,60, на победу «Антверпена» — с коэффициентом 5,60.

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Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол ФК «Барселона»

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

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