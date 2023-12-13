«Барселону» обязали экономить воду в душевых из-за засухи в Каталонии
Меры правительства Каталонии по борьбе с засухой затронут и футбольный клуб «Барселона», которому придется компенсировать использование воды в душевых для орошения полей или ограничить ее потребление. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
В провинции пытаются смягчить последствия засухи, из-за которой в августе вводили режим ЧС и ограничили потребление воды в промышленности и сельском хозяйстве. С января в спортзалах и спортивных центрах запретят использовать душевые без компенсации расходов на воду.
Советник правительства по борьбе с изменениями климата, продовольствию и сельскому хозяйству Давид Маскорт заявил, что «Барселоне» придется «еще больше компенсировать то, что они потребляют».
«Все это оборудование (на стадионе и в спорткомплексе клуба) потребляет много воды, и в клубе обязаны сократить ее потребление», — сказал Маскорт.
«Барселона» ближайший матч проведет в среду с «Антверпеном» в Лиге чемпионов. Букмекерская компания «Фонбет» принимает ставки на победу каталонского клуба с коэффициентом 1,60, на победу «Антверпена» — с коэффициентом 5,60.
«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время
Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире
Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг
Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры
Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее
В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере
Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю
Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде
Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени