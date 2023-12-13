Экс-директор клуба Второй лиги выплатит ₽1,8 млн по делу о подкупе судей

Экс-директора «Чайки» Олега Баяна признали виновным по десяти эпизодам подкупа судей и одному эпизоду договорного матча в третьем дивизионе в 2018–2019 годах. Адвокат сообщил, что защита пока приговор обжаловать не планирует

Фото: Анастасия Молокан / Официальный сайт ФК «Чайка»

Железнодорожный районный суд Воронежа постановил оштрафовать бывшего исполнительного директора «Чайки» из села Песчанокопского (Ростовская область) Олега Баяна на $1,8 млн руб. по делу о многочисленных эпизодах подкупа судей. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Суд установил, что Баян в сезоне 2018/19 перед десятью матчами предлагал арбитрам от 50 тыс. до 250 тыс. руб. за судейство в пользу «Чайки», а в мае 2019 года пообещал главному тренеру «Черноморца» Хазрету Дышекову не менее 500 тыс. руб. за умышленный проигрыш, и тот согласился, договорившись с шестью игроками.

Баяна признали виновным по ч. 1 и ч. 3 ст. 184 УК России (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования).

Адвокат Баяна Дмитрий Чеботарев заявил «РИА Новости», что приговор обжаловать пока не планируют. Сам Баян называл переданные арбитрам деньги благодарностью за честное судейство, сообщали «Вести Воронеж». «Никаких склонений там к нарушению законов, футбольных правил, я никого не склонял. Это общепринятая практика», — говорил он на заседании суда в ноябре.

Баян с 2020 года пожизненно отстранен от футбола по решению РФС. Дышеков и игроки «Черноморца» в 2022 году по решению суда получили штрафы от 290 тыс. до 400 тыс. руб.

«Чайка» играет во Второй лиге (третий дивизион), последний год ее тренировал Игорь Семшов.