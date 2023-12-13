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Экс-директор клуба Второй лиги выплатит ₽1,8 млн по делу о подкупе судей

Бывший директор «Чайки» Баян получил штраф ₽1,8 млн по делу о подкупе судей
Экс-директора «Чайки» Олега Баяна признали виновным по десяти эпизодам подкупа судей и одному эпизоду договорного матча в третьем дивизионе в 2018–2019 годах. Адвокат сообщил, что защита пока приговор обжаловать не планирует
Фото: Анастасия Молокан / Официальный сайт ФК «Чайка»
Фото: Анастасия Молокан / Официальный сайт ФК «Чайка»

Железнодорожный районный суд Воронежа постановил оштрафовать бывшего исполнительного директора «Чайки» из села Песчанокопского (Ростовская область) Олега Баяна на $1,8 млн руб. по делу о многочисленных эпизодах подкупа судей. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Суд установил, что Баян в сезоне 2018/19 перед десятью матчами предлагал арбитрам от 50 тыс. до 250 тыс. руб. за судейство в пользу «Чайки», а в мае 2019 года пообещал главному тренеру «Черноморца» Хазрету Дышекову не менее 500 тыс. руб. за умышленный проигрыш, и тот согласился, договорившись с шестью игроками.

Баяна признали виновным по ч. 1 и ч. 3 ст. 184 УК России (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования).

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Адвокат Баяна Дмитрий Чеботарев заявил «РИА Новости», что приговор обжаловать пока не планируют. Сам Баян называл переданные арбитрам деньги благодарностью за честное судейство, сообщали «Вести Воронеж». «Никаких склонений там к нарушению законов, футбольных правил, я никого не склонял. Это общепринятая практика», — говорил он на заседании суда в ноябре.

Баян с 2020 года пожизненно отстранен от футбола по решению РФС. Дышеков и игроки «Черноморца» в 2022 году по решению суда получили штрафы от 290 тыс. до 400 тыс. руб.

«Чайка» играет во Второй лиге (третий дивизион), последний год ее тренировал Игорь Семшов.

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