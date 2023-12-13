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Панарин стал 15-м россиянином, набравшим 700 очков в истории НХЛ

Панарин набрал 700 очков в НХЛ и установил историческое достижение
На это достижение ему хватило 617 матчей. Среди игроков, которые не были задрафтованы, как и Панарин, быстрее справились только Уэйн Гретцки (317 игр), Петер Штястны (457), Бобби Орр (518), Фил Эспозито (574) и Адам Оутс (579)
Фото: Артемий Панарин (Darcy Finley/NHLI via Getty Images)
Фото: Артемий Панарин (Darcy Finley/NHLI via Getty Images)

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 700 очков за карьеру в НХЛ. Произошло это в матче против «Торонто Мейпл Ливз». Встреча завершилась победой канадской команды со счетом 7:3.

Панарин набрал юбилейное очко во втором периоде, сделав результативную передачу на партнера по звену Мику Зибанеджада. Таким образом он стал 15-м россиянином, которому удалось достичь отметки в 700 очков в истории НХЛ. До него это сделали Алексей Жамнов, Сергей Зубов, Сергей Гончар, Алексей Яшин, Евгений Малкин, Александр Овечкин, Алексей Ковалев, Илья Ковальчук, Никита Кучеров, Сергей Федоров, Александр Могильный, Павел Буре Вячеслав Козлов и Павел Дацюк.

На это достижение Панарину хватило 617 матчей. Среди игроков, которые не были задрафтованы, как и Панарин, быстрее справились только Уэйн Гретцки (317 игр), Петер Штястны (457), Бобби Орр (518), Фил Эспозито (574) и Адам Оутс (579). Все вышеперечисленные хоккеисты являются членами Зала хоккейной славы.

Также на утро среды Панарин продлил до 12 встреч серию с набранными очками в домашних матчах со старта сезона. Рекорд клуба по этому показателю принадлежит Майку Роджерсу, он был установлен 42 года назад. по этому показателю российский форвард занимает чистое второе место.

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