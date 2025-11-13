Экс-тренер «Зенита» возглавил неудачно играющего чемпиона Катара

«Ас-Садд» становился чемпионом два года подряд, но в этом сезоне идет только шестым. Контракт клуба с Манчини рассчитан на 2,5 года

Роберто Манчини (Фото: Yasser Bakhsh / Getty Images)

Действующий чемпион Катара «Ас-Садд» из Дохи объявил о назначении итальянца Роберто Манчини на пост главного тренера.

Контракт рассчитан на 2,5 сезона.

Команда из Дохи, побеждавшая в турнире два предыдущих сезона, идет на шестом месте в таблице после девяти туров.

В составе «Ас-Садда» играют экс-футболист «Ливерпуля» Роберто Фирмино и получивший российский паспорт Клаудиньо.

На клубном уровне Манчини работал в петербургском «Зените», итальянских «Фиорентине», «Лацио», «Интере», английском «Манчестер Сити», турецком «Галатасарае». «Зенит» итальянец возглавлял на протяжении сезона 2017/18, тот финишировал тогда на пятом месте.

Тренер работал также со сборными Италии (выиграл Евро-2020) и Саудовской Аравии (уволили в октябре 2024-го).