Экс-тренер «Зенита» возглавил неудачно играющего чемпиона Катара
Действующий чемпион Катара «Ас-Садд» из Дохи объявил о назначении итальянца Роберто Манчини на пост главного тренера.
Контракт рассчитан на 2,5 сезона.
Команда из Дохи, побеждавшая в турнире два предыдущих сезона, идет на шестом месте в таблице после девяти туров.
В составе «Ас-Садда» играют экс-футболист «Ливерпуля» Роберто Фирмино и получивший российский паспорт Клаудиньо.
На клубном уровне Манчини работал в петербургском «Зените», итальянских «Фиорентине», «Лацио», «Интере», английском «Манчестер Сити», турецком «Галатасарае». «Зенит» итальянец возглавлял на протяжении сезона 2017/18, тот финишировал тогда на пятом месте.
Тренер работал также со сборными Италии (выиграл Евро-2020) и Саудовской Аравии (уволили в октябре 2024-го).
