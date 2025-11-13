Вратарь сборной Перу назвал лучшего игрока российской команды

Педро Гальесе заявил, что Александр Головин очень старался весь матч с командой Перу и был хорош в атаке. Головин забил единственный гол в матче, который сборная России завершила со счетом 1:1

Александр Головин (слева) и Алексей Миранчук (Фото: Телеграм-канал сборной России по футболу (t.me/teamrussia))

Полузащитник Александр Головин был лучшим в составе сборной России в матче с командой Перу, заявил Metaratings вратарь перуанцев Педро Гальесе.

Команды накануне сыграли вничью со счетом 1:1 в товарищеском матче в Санкт-Петербурге. Головин, вышедший на поле с капитанской повязкой, открыл счет на 18-й минуте после ошибки Гальесе.

«Мне очень понравился капитан сборной России. Головин. Он очень старался, был хорош в атаке. Он был лучшим в составе России», — сказал Гальесе.

Головин из-за проблем со здоровьем в этом сезоне провел только девять матчей за «Монако» и забил два мяча.

Сборная России проведет следующую игру в Сочи 15 ноября, ее соперником будет команда Чили.

Гальесе играет за клуб MLS «Орландо Сити».