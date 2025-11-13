Вратарь сборной Перу назвал лучшего игрока российской команды
Полузащитник Александр Головин был лучшим в составе сборной России в матче с командой Перу, заявил Metaratings вратарь перуанцев Педро Гальесе.
Команды накануне сыграли вничью со счетом 1:1 в товарищеском матче в Санкт-Петербурге. Головин, вышедший на поле с капитанской повязкой, открыл счет на 18-й минуте после ошибки Гальесе.
«Мне очень понравился капитан сборной России. Головин. Он очень старался, был хорош в атаке. Он был лучшим в составе России», — сказал Гальесе.
Головин из-за проблем со здоровьем в этом сезоне провел только девять матчей за «Монако» и забил два мяча.
Сборная России проведет следующую игру в Сочи 15 ноября, ее соперником будет команда Чили.
Гальесе играет за клуб MLS «Орландо Сити».
