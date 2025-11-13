Рожков: российские следж-хоккеисты будут пробиваться на Игры-2030 из дивизиона С

Глава ПКР объяснил, что для попадания на Игры-2030 надо начинать отбор с третьего по силе дивизиона чемпионата мира. Пока неизвестно, где пройдет турнир в следующем году. На отбор на Игры-2026 россияне попасть не успели

Фото: ПКР

Российские следж-хоккеисты смогут выступить на чемпионате мира в дивизионе C в следующем году, это подтвердил Международный паралимпийский комитет (IPC), сообщил «Матч ТВ» президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

Место проведения соревнований и состав участников еще не определены.

«Для отбора на Паралимпийские игры 2030 года сборной России необходимо будет последовательно пройти квалификацию, выступая в дивизионах С и В, после чего успешно выступить в высшем дивизионе», — объяснил Рожков.

Генассамблея IPC в сентябре восстановила членство ПКР. Однако хоккеисты пропустят Паралимпиаду в Италии, поскольку состав участников отборочного турнира к этому моменту уже был утвержден.

Россияне только раз брали медали в следж-хоккее на Олимпиадах — серебро на Играх в Сочи.