 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Чили 1 1,55 x 3,9 2 6,3 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Англия Сербия 1 1,29 x 5,9 2 12 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Ирландия Португалия 1 7 x 4,6 2 1,49 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Франция Украина 1 1,19 x 6,5 2 16 Единоборства MMA. UFC 322. Нью-Йорк. Титульный бой. Полусредний вес. 5 раундов Джек Делла Маддалена Ислам Махачев 1 3,85 x 64 2 1,28 Единоборства MMA. UFC 322. Нью-Йорк. Титульный бой. Женщины. Наилегчайший вес. 5 раундов Валентина Шевченко Чжан Вэйли 1 1,73 x 52 2 2,16 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Спорт⁠,
0

Российские следж-хоккеисты будут пробиваться на Игры-2030 из дивизиона С

Рожков: российские следж-хоккеисты будут пробиваться на Игры-2030 из дивизиона С
Глава ПКР объяснил, что для попадания на Игры-2030 надо начинать отбор с третьего по силе дивизиона чемпионата мира. Пока неизвестно, где пройдет турнир в следующем году. На отбор на Игры-2026 россияне попасть не успели
Фото: ПКР
Фото: ПКР

Российские следж-хоккеисты смогут выступить на чемпионате мира в дивизионе C в следующем году, это подтвердил Международный паралимпийский комитет (IPC), сообщил «Матч ТВ» президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

Место проведения соревнований и состав участников еще не определены.

«Для отбора на Паралимпийские игры 2030 года сборной России необходимо будет последовательно пройти квалификацию, выступая в дивизионах С и В, после чего успешно выступить в высшем дивизионе», — объяснил Рожков.

Генассамблея IPC в сентябре восстановила членство ПКР. Однако хоккеисты пропустят Паралимпиаду в Италии, поскольку состав участников отборочного турнира к этому моменту уже был утвержден.

Россияне только раз брали медали в следж-хоккее на Олимпиадах — серебро на Играх в Сочи.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Паралимпийские зимние игры

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Путин поблагодарил партнеров России за снятие санкций с паралимпийцев
Спорт
Российские спортсмены не выступят на Паралимпиаде-2026
Спорт
Паралимпийский комитет рассказал о последнем шансе попасть на Игры-2026
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 13 ноября
EUR ЦБ: 94,19 (-0,01) Инвестиции, 01:10 Курс доллара на 13 ноября
USD ЦБ: 81,29 (-0,07) Инвестиции, 01:10
Выкинуть нельзя переработать: куда исчезают отходы в России Тренды, 13:53
Le Monde рассказал, что в Европе никто не готов к войне, кроме Финляндии Политика, 13:47
Вратарь сборной Перу назвал лучшего игрока российской команды Спорт, 13:45
Почему дружить становится сложнее — и как вино помогает в нетворкинге Вино, 13:42
В Кремле дали оценку историческим лекциям Мединского для украинцев Политика, 13:38
Кто влюблен в море: как «Русский Краб» формирует новое поколение рыбаков Отрасли, 13:36
Песков прокомментировал слова Стубба о диалоге России и Европы Политика, 13:35
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 13:33
М.Видео получила три награды в рейтинге работодателей по версии Forbes РБК Компании, 13:30
Инвестиции в непубличные компании: как это работает, какие есть риски Инвестиции, 13:28
От ветеринара до генного инженера: как готовят специалистов для АПК Национальные проекты, 13:25
Московская биржа объявила победителей XXVIII конкурса годовых отчетов Пресс-релиз, 13:25
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:23
Кремль заявил, что Украине «нечем похвастаться» в плане дипломатии Политика, 13:20