Российские следж-хоккеисты будут пробиваться на Игры-2030 из дивизиона С
Российские следж-хоккеисты смогут выступить на чемпионате мира в дивизионе C в следующем году, это подтвердил Международный паралимпийский комитет (IPC), сообщил «Матч ТВ» президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.
Место проведения соревнований и состав участников еще не определены.
«Для отбора на Паралимпийские игры 2030 года сборной России необходимо будет последовательно пройти квалификацию, выступая в дивизионах С и В, после чего успешно выступить в высшем дивизионе», — объяснил Рожков.
Генассамблея IPC в сентябре восстановила членство ПКР. Однако хоккеисты пропустят Паралимпиаду в Италии, поскольку состав участников отборочного турнира к этому моменту уже был утвержден.
Россияне только раз брали медали в следж-хоккее на Олимпиадах — серебро на Играх в Сочи.
