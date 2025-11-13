Панарина признали второй звездой дня в НХЛ за ассистентский покер
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин занял второе место в списке лучших игроков дня в НХЛ, сообщила пресс-служба турнира.
Панарин сделал четыре голевые передачи в победном матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (7:3).
Для россиянина эта игра стала 25-й за карьеру и 18-й в составе «Рейнджерс» с четырьмя и более очками. С сезона 2015/16, когда он начал выступать в НХЛ, только четыре игрока провели больше таких игр. Панарин также в шестой раз сделал четыре передачи за игру.
Лучшим игроком дня стал защитник «Нью-Джерси Девилз» Шимон Немец, сделавший первый хет-трик в карьере в матче с «Чикаго Блэкхокс» (4:3 после овертайма).
Кроме того, в тройку игроков дня вошел Джон-Джейсон Петерка из «Юты Маммот». У него гол и пас в игре с «Баффало Сейбрз» (5:2).
