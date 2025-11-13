Форвард «Филадельфии» Мичков отметился голом в третьем матче подряд

Гол Мичкова в третьем матче подряд не помог «Филадельфии» обыграть «Эдмонтон»

«Филадельфия» уступила на своем льду «Эдмонтону» в овертайме со счетом 1:2

Фото: Emilee Chinn / Getty Images

«Филадельфия Флайерз» уступила «Эдмонтон Ойлерз» в овертайме со счетом 1:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Эван Бушар (20-я минута) и Джек Рословик (62). У «Эдмонтона» отличился российский форвард Матвей Мичков (36).

Мичков отметился голом в третьем матче подряд и был признан третьей звездой матча. В текущем сезоне он провел 16 встреч, в которых забросил четыре шайбы и отдал пять результативных передач.

Американец Джек Рословик второй матч подряд отметился победной шайбой в овертайме. Ранее он принес «Эдмонтону» победу в гостевом матче против «Коламбуса» со счетом 5:4 ОТ.

В Тихоокеанском дивизионе «Эдмонтон» располагается на третьей строчке с 20 очками, набранными в 18 играх. «Филадельфия» же идет пятой в Столичном дивизионе, имея 19 очков после 16 встреч.

В следующем матче «Эдмонтон» в ночь на 14 ноября сыграет против «Коламбуса», «Филадельфия» днем позднее встретится с «Сент-Луисом».