Форвард «Филадельфии» Мичков отметился голом в третьем матче подряд
«Филадельфия Флайерз» уступила «Эдмонтон Ойлерз» в овертайме со счетом 1:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Эван Бушар (20-я минута) и Джек Рословик (62). У «Эдмонтона» отличился российский форвард Матвей Мичков (36).
Мичков отметился голом в третьем матче подряд и был признан третьей звездой матча. В текущем сезоне он провел 16 встреч, в которых забросил четыре шайбы и отдал пять результативных передач.
Американец Джек Рословик второй матч подряд отметился победной шайбой в овертайме. Ранее он принес «Эдмонтону» победу в гостевом матче против «Коламбуса» со счетом 5:4 ОТ.
В Тихоокеанском дивизионе «Эдмонтон» располагается на третьей строчке с 20 очками, набранными в 18 играх. «Филадельфия» же идет пятой в Столичном дивизионе, имея 19 очков после 16 встреч.
В следующем матче «Эдмонтон» в ночь на 14 ноября сыграет против «Коламбуса», «Филадельфия» днем позднее встретится с «Сент-Луисом».
