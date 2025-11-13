Четыре передачи Панарина помогли «Рейнджерс» выиграть у «Тампы» в НХЛ

Ассистентский покер Панарина помог «Рейнджерс» выиграть у «Тампы» в НХЛ

Встреча завершилась со счетом 7:3. В составе «Рейнджерс» российский голкипер Игорь Шестеркин отразил 33 броска по воротам

Фото: Sarah Stier / Getty Images

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 7:3. У победителей отличились Уилл Кайлли (2-я и 58-я минуты), Джей Ти Миллер (4-я), Алексис Лафренье (8-я), Уилл Борген (17-я) и Винсент Трочек (39-я, 46-я). В составе «Тампы» голами отметились Скотт Сабурин (7-я), Земгус Гиргенсонс (14-я) и Джейк Гюнцель (18-я).

У «Рейнджерс» на воротах стоял россиянин Игорь Шестеркин, отразивший 33 броска по воротам. Нападающий Артемий Панарин оформил ассистентский покер, отдав четыре результативные передачи. Это шестой подобный результат в карьере россиянина.

Панарин возглавил список бомбардиров «Рейнджерс» в сезоне, записав на свой счет 16 очков (5 голов + 11 передач). Он обошел американского защитника Адама Фокса, имеющего 15 (3+12) очков.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 8 бросков, но был заменен перед началом третьего периода после пяти пропущенных шайб.

В таблице Столичного дивизиона «Рейнджерс» идут четвертыми с 20 очками. «Тампа» с 18 очками также занимает четвертую позицию в Атлантическом дивизионе.