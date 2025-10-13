 Перейти к основному контенту
ЧМ-2026⁠,
Сборная Кабо-Верде впервые пробилась на чемпионат мира

Сборная Кабо-Верде впервые в истории пробилась на чемпионат мира
ЧМ-2026
Команда Кабо-Верде заняла первое место в группе D. Она станет самой маленькой страной мира, которая сыграет на мировом первенстве
Кевин Ленини
Кевин Ленини (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Cборная Кабо-Верде вышла в финальную часть чемпионата мира по футболу 2026 года, победив в группе D отборочного турнира в Африке.

Команда Кабо-Верде в понедельник разгромила на своем поле Эсватини со счетом 3:0 и сохранила первое место в группе с 23 очками, опередив Камерун (19). В составе хозяев в этом матче играл футболист «Краснодара» Кевин Ленини.

Сборная Кабо-Верде впервые попыталась пройти квалификацию на чемпионат мира в 2002 году. В 2023-м команда дошла до четвертьфинала Кубка африканских наций, а в последней версии рейтинга ФИФА заняла 70-е место.

Кабо-Верде — архипелаг из десяти островов в Атлантическом океане с населением около 600 тыс. человек. Это самая маленькая страна мира по площади, попавшая в финальную часть чемпионата мира. По численности населения меньше людей из числа участников ЧМ за всю историю проживают только в Исландии.

Сборную России не допустили к отборочному циклу чемпионата мира — команда была отстранена ФИФА и УЕФА после начала военной операции на Украине в 2022 году.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Анна Сатдинова
ЧМ-2026 Кабо-Верде
