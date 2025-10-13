 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Боливия 1 1,33 x 5 2 9,8 Единоборства MMA. UFC Fight Night 262. Ванкувер. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Ренье де Риддер Брендэн Аллен 1 1,38 x 60 2 3,15 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Чемпион КХЛ чуть не отыгрался с 0:4 у «Северстали»

Чемпион КХЛ «Локомотив» чуть не отыгрался с 0:4 у «Северстали»
«Северсталь» вышла вперед со счетом 4:0, после чего позволила «Локомотиву» забросить три шайбы подряд — 4:3. Череповецкий клуб выиграл 500-й матч в КХЛ
Александр Радулов
Александр Радулов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Череповецкая «Северсталь» с третьей попытки победила ярославский «Локомотив» в текущем сезоне «Фонбет» — КХЛ.

Матч в Череповце завершился со счетом 4:3.

У хозяев забили Данил Веряев (3-я минута), Давид Думбадзе (14), Михаил Ильин (32) и Илья Квочко (39).

«Локомотив» в третьем периоде забросил три шайбы за девять минут, но сравнять счет не смог. У гостей забили Байрон Фрэз (43) и Георгий Иванов (48, 51). Александр Радулов и Марк Ульев сделали по два голевых паса.

«Северсталь» выиграла 500-й матч в КХЛ.

«Локомотив» проиграл второй матч подряд, но продолжает лидировать в Западной конференции, у «Северстали» шестая строчка.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
КХЛ ХК Локомотив Ярославль ХК Северсталь
Материалы по теме
Лидер КХЛ крупно проиграл «Авангарду»
Спорт
Два хоккеиста «Автомобилиста» вошли в число лучших игроков недели КХЛ
Спорт
«Динамо» отыгралось с 0:3 и победило ЦСКА по буллитам в матче КХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 94,05 (-0,65) Инвестиции, 12 окт, 08:47 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 81,19 (-0,22) Инвестиции, 12 окт, 08:47
Как прошел триумфальный «визит мира» Трампа на Ближний Восток Политика, 22:49
После прогремевших взрывов в Харькове местами пропал свет Политика, 22:36
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:30
В Черном море затонуло грузовое судно с украинским экипажем Общество, 22:23
Принцип непрерывности: как промышленные компании минимизируют риски Отрасли, 22:23
Два сапера МЧС пострадали из-за взрыва во время обследования ДНР Политика, 22:23
Музей морских котиков США поздравил флот снимком российского крейсера Политика, 22:00
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Сборная Кабо-Верде впервые пробилась на чемпионат мира Спорт, 21:54
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
Венесуэла закроет посольство в Норвегии после Нобелевки оппозиционерке Политика, 21:44
Почему мегаполису важен производственный потенциал Отрасли, 21:37
Чемпион КХЛ чуть не отыгрался с 0:4 у «Северстали» Спорт, 21:26
Технологичные кассы и близость к клиенту: реалии ретейла в 2025 году Радио РБК, 21:22
Time поместил на обложку сделку Трампа по Газе с заголовком «Его триумф» Политика, 21:14