Чемпион КХЛ чуть не отыгрался с 0:4 у «Северстали»
Череповецкая «Северсталь» с третьей попытки победила ярославский «Локомотив» в текущем сезоне «Фонбет» — КХЛ.
Матч в Череповце завершился со счетом 4:3.
У хозяев забили Данил Веряев (3-я минута), Давид Думбадзе (14), Михаил Ильин (32) и Илья Квочко (39).
«Локомотив» в третьем периоде забросил три шайбы за девять минут, но сравнять счет не смог. У гостей забили Байрон Фрэз (43) и Георгий Иванов (48, 51). Александр Радулов и Марк Ульев сделали по два голевых паса.
«Северсталь» выиграла 500-й матч в КХЛ.
«Локомотив» проиграл второй матч подряд, но продолжает лидировать в Западной конференции, у «Северстали» шестая строчка.
