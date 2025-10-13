Чемпион КХЛ чуть не отыгрался с 0:4 у «Северстали»

Чемпион КХЛ «Локомотив» чуть не отыгрался с 0:4 у «Северстали»

«Северсталь» вышла вперед со счетом 4:0, после чего позволила «Локомотиву» забросить три шайбы подряд — 4:3. Череповецкий клуб выиграл 500-й матч в КХЛ

Александр Радулов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Череповецкая «Северсталь» с третьей попытки победила ярославский «Локомотив» в текущем сезоне «Фонбет» — КХЛ.

Матч в Череповце завершился со счетом 4:3.

У хозяев забили Данил Веряев (3-я минута), Давид Думбадзе (14), Михаил Ильин (32) и Илья Квочко (39).

«Локомотив» в третьем периоде забросил три шайбы за девять минут, но сравнять счет не смог. У гостей забили Байрон Фрэз (43) и Георгий Иванов (48, 51). Александр Радулов и Марк Ульев сделали по два голевых паса.

«Северсталь» выиграла 500-й матч в КХЛ.

«Локомотив» проиграл второй матч подряд, но продолжает лидировать в Западной конференции, у «Северстали» шестая строчка.