Клуб НХЛ подписал новый контракт с лучшим новичком лиги на $71 млн

Лэйн Хатсон, сделавший в прошлом сезоне 60 голевых передач, подписал восьмилетний контракт с «Монреалем» и будет зарабатывать в среднем почти $9 млн за сезон

Лэйн Хатсон (Фото: Claus Andersen / Getty Images)

Американский защитник Лэйн Хатсон, в прошлом сезоне признанный в НХЛ лучшим новичком и получивший Колдер Трофи, подписал новое соглашение с «Монреаль Канадиенс» на восемь лет и $70,8 млн. Об этом сообщила пресс-служба НХЛ.

Новое соглашение с 21-летним игроком начнет действовать со следующего сезона.

Хатсон был выбран на драфте НХЛ в 2022 году под 62-м номером.

В прошлом сезоне Хатсон провел 82 игры в «регулярке», забросил шесть шайб и сделал 60 голевых передач. Также на его счету пять передач в пяти играх Кубка Стэнли.

Хатсон побил клубный рекорд 1985 года по очкам для защитников-новичков, принадлежавший Крису Челиосу (64). Он также повторил рекорд лиги по передачам среди защитников-новичков, который в 1981 году установил Ларри Мерфи.