Глава WADA Банька заявил об изъятии 800 млн до допинга на европейском рынке

Глава WADA заявил об изъятии 800 млн до допинга на европейском рынке

Витольд Банька сообщил, что совместными усилиями правоохранителей и антидопинговых структур в Европе перехватили 40 тонн нелегальных веществ и закрыли 35 подпольных лабораторий, и назвал это «серьезным ударом» по рынку допинга

Витольд Банька (Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press)

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька сообщил в соцсети X, что на европейском рынке было изъято 800 млн доз допинга и запрещенных стероидов.

Банька не уточнил, за какой период времени было изъято столько допинга.

По его словам, благодаря совместной работе антидопинговых структур, таможни, правоохранителей при поддержке Европола и Интерпола «власти перехватили 40 тонн нелегальных веществ и закрыли 35 нелегальных лабораторий».

Банька назвал это «серьезным ударом по черному рынку допинга, особенно в сфере фитнеса и спортзалов».

Банька, бывший польский легкоатлет и экс-министр спорта и туризма, возглавляет WADA с 2020 года, в мае его переизбрали на новый срок до конца 2028-го.

В конце сентября в Польше сообщили о задержании группы, занимавшейся производством и распространением фальсифицированных лекарств, стероидов и других фармакологических средств, а также обнаружена подпольная фабрика по их изготовлению, писало «РИА Новости».