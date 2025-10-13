Глава WADA заявил об изъятии 800 млн до допинга на европейском рынке
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька сообщил в соцсети X, что на европейском рынке было изъято 800 млн доз допинга и запрещенных стероидов.
Банька не уточнил, за какой период времени было изъято столько допинга.
По его словам, благодаря совместной работе антидопинговых структур, таможни, правоохранителей при поддержке Европола и Интерпола «власти перехватили 40 тонн нелегальных веществ и закрыли 35 нелегальных лабораторий».
Банька назвал это «серьезным ударом по черному рынку допинга, особенно в сфере фитнеса и спортзалов».
Банька, бывший польский легкоатлет и экс-министр спорта и туризма, возглавляет WADA с 2020 года, в мае его переизбрали на новый срок до конца 2028-го.
В конце сентября в Польше сообщили о задержании группы, занимавшейся производством и распространением фальсифицированных лекарств, стероидов и других фармакологических средств, а также обнаружена подпольная фабрика по их изготовлению, писало «РИА Новости».
