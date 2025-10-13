«Спартак» уволил тренера, ударившего ребенка клюшкой по шлему
Тренера Георгия Мишичева уволили из академии московского «Спартака» после появления видео, на котором он ударил ребенка клюшкой и толкнул на лед. Об этом в академии сообщили «Матч ТВ».
Ранее в понедельник «Mash на спорте» опубликовал видеозапись с дополнительной тренировки, на которой видно, как мужчина ударил мальчика клюшкой по шлему, а позднее толкнул его в спину так, что ребенок упал на лед. По данным телеграм-канала, речь идет о занятиях детей 2017 года рождения.
«Тренер был тут же уволен из академии «Спартака», родителям были принесены извинения», — сказали в академии.
«Московская академия хоккея» СШ «Спартак» — совместный проект хоккейного клуба и департамента спорта города Москвы. С лета 2019 года базируется в «Сокольниках». Как указано на сайте академии, дети пяти-восьми лет занимаются в ней в подготовительных группах на платной основе.
