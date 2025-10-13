Диана Шнайдер стартовала с победы на крупном турнире WTA в Нинбо
Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла во второй круг турнира WTA-500 в китайском Нинбо с призовым фондом более $1 млн.
Шнайдер, 19-я ракетка мира, на старте турнира обыграла в двух сетах китаянку Ван Сиюй (145-я) — 7:5, 6:3.
Следующей соперницей россиянки будет Каролина Мухова или Маркета Вондроушова (обе — Чехия).
Со второго круга выступление на турнире начнут россиянки Мирра Андреева и Екатерина Александрова. Позднее в первом круге сыграют также Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова.
В прошлом году турнир выиграла бывшая первая ракетка России Дарья Касаткина, которая в 2025-м перешла под флаг Австралии.
