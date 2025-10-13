«Барселона» сообщила о проблемах со здоровьем у Торреса и Ольмо

У Торреса проблемы с подколенным сухожилием, у Ольмо травма икроножной мышцы

Ферран Торрес (Фото: Francisco Macia / Keystone Press Agency / Global Look Press)

«Барселона» сообщила о проблемах со здоровьем у двух своих игроков: вингер Ферран Торрес перегрузил подколенное сухожилие, а полузащитник Дани Ольмо травмировал икроножную мышцу. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

У обоих проблемы возникли во время пребывания в сборной Испании.

«Барселона» 18 октября сыграет с «Жироной», а 26 октября — с мадридским «Реалом».

Сборная Испании 11 октября победила команду Грузии в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года (2:0). Следующую игру испанцы проведут 14 октября против Болгарии.

У Торреса в этом сезоне пять голов в десяти матчах, у Ольмо — один мяч в десяти встречах.