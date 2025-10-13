ПАОК: Чалов вернулся к тренировкам на поле после травмы

Чалов вернулся к тренировкам на поле после травмы в матче Лиги Европы

Чалов получил повреждение 2 октября в игре с «Сельтой». Пока в ПАОКе не знают, как быстро он начнет заниматься в общей группе

Федор Чалов (Фото: Mutsu Kawamori / AFLO / Global Look Press)

Нападающий сборной России и греческого ПАОКа Федор Чалов, в начале октября получивший травму, начал тренировки на поле по индивидуальной программе, сообщили Sport24 в пресс-службе клуба.

2 октября Чалов получил «небольшое повреждение» в матче с испанской «Сельтой» (1:3).

«В ближайшие дни мы получим точную информацию о его состоянии и готовности работать в общей группе», — сообщили в клубе.

У Чалова в этом сезоне три гола в 12 матчах за ПАОК.

Греческий клуб набрал одно очко в двух играх Лиги Европы и идет 28-м среди 36 команд.