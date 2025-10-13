Чалов вернулся к тренировкам на поле после травмы в матче Лиги Европы
Нападающий сборной России и греческого ПАОКа Федор Чалов, в начале октября получивший травму, начал тренировки на поле по индивидуальной программе, сообщили Sport24 в пресс-службе клуба.
2 октября Чалов получил «небольшое повреждение» в матче с испанской «Сельтой» (1:3).
«В ближайшие дни мы получим точную информацию о его состоянии и готовности работать в общей группе», — сообщили в клубе.
У Чалова в этом сезоне три гола в 12 матчах за ПАОК.
Греческий клуб набрал одно очко в двух играх Лиги Европы и идет 28-м среди 36 команд.
