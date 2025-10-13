Два хоккеиста «Автомобилиста» вошли в число лучших игроков недели КХЛ
Вратарь «Автомобилиста» Владимир Галкин и его одноклубник, форвард Роман Горбунов, а также защитник «Металлурга» Егор Яковлев стали лучшими игроками своих амплуа на прошедшей неделе в КХЛ. Об этом сообщила пресс-служба лиги.
Галкин выиграл оба своих матча против «Авангарда» (4:1, 3:0), отразив 74 из 75 бросков.
Горбунов в трех матчах забросил две победные шайбы (СКА и «Авангарду») и сделал одну передачу.
У Яковлева два гола (в том числе победный в ворота «Торпедо») и два передачи в трех играх. В предыдущий раз хоккеиста признавали лучшим по итогам недели еще в 2016 году, когда он играл за СКА.
Среди молодых игроков лучшим стал 21-летний защитник «Лады» Кирилл Жуков, сыгравший в двух матчах со средним временем почти 18 минут. Он провел шесть силовых приемов, заблокировал шесть бросков и дважды отбирал шайбу у соперника.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?