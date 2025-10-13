 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Два хоккеиста «Автомобилиста» вошли в число лучших игроков недели КХЛ

КХЛ: два хоккеиста «Автомобилиста» вошли в число лучших игроков недели
КХЛ признала лучшими игроками вратаря Галкина и форварда Горбунова из «Автомобилиста», защитника «Металлурга» Яковлева и 21-летнего хоккеиста «Лады» Жукова
Роман Горбунов
Роман Горбунов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Вратарь «Автомобилиста» Владимир Галкин и его одноклубник, форвард Роман Горбунов, а также защитник «Металлурга» Егор Яковлев стали лучшими игроками своих амплуа на прошедшей неделе в КХЛ. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Галкин выиграл оба своих матча против «Авангарда» (4:1, 3:0), отразив 74 из 75 бросков.

Горбунов в трех матчах забросил две победные шайбы (СКА и «Авангарду») и сделал одну передачу.

У Яковлева два гола (в том числе победный в ворота «Торпедо») и два передачи в трех играх. В предыдущий раз хоккеиста признавали лучшим по итогам недели еще в 2016 году, когда он играл за СКА.

Среди молодых игроков лучшим стал 21-летний защитник «Лады» Кирилл Жуков, сыгравший в двух матчах со средним временем почти 18 минут. Он провел шесть силовых приемов, заблокировал шесть бросков и дважды отбирал шайбу у соперника.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
КХЛ ХК Автомобилист ХК Лада ХК Металлург Магнитогорск
