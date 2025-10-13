 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
Спорт⁠,
0

Впервые с 2023 года две россиянки вошли в топ-10 рейтинга WTA

Впервые с 2023 года две российские теннисистки вошли в топ-10 рейтинга WTА
В топ-10 рейтинга WTA, помимо Мирры Андреевой, теперь входит и Екатерина Александрова. В мужском рейтинге ATP Даниил Медведев опередил Андрея Рублева и стал второй ракеткой России
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Wang He / Getty Images)

Теннисистка Екатерина Александрова впервые поднялась на десятую строчку обновленного рейтинга WTA. Теперь в первой десятке лучших теннисисток мира сразу две россиянки — шестую строчку в списке занимает Мирра Андреева.

В предыдущий раз две россиянки были в топ-10 в январе 2023 года — Дарья Касаткина (сменила гражданство на австралийское в 2025-м) и Вероника Кудерметова.

Андреева впервые поднялась в топ-10 в феврале этого года.

У 30-летней Александровой пять побед на турнирах WTA в одиночном разряде за карьеру.

В топ-100 рейтинга WTA входят россиянки: Людмила Самсонова (18-я), Диана Шнайдер (19-я), Вероника Кудерметова (31-я), Анна Калинская (37-я), Анастасия Павлюченкова (50-я), Анастасия Потапова (53-я), Анна Блинкова (73-я), Полина Кудерметова (75-я) и Анастасия Захарова (80-я).

В мужском рейтинге ATP дошедший до полуфинала турнира «Мастерс» в Шанхае Даниил Медведев поднялся на 14-е место, опередив Андрея Рублева (15-й). Карен Хачанов сохранил десятую строчку.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Анна Сатдинова
WTA Екатерина Александрова Мирра Андреева
Мирра Андреева фото
Мирра Андреева
спортсменка, теннисистка
29 апреля 2007 года
