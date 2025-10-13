Впервые с 2023 года две россиянки вошли в топ-10 рейтинга WTA
Теннисистка Екатерина Александрова впервые поднялась на десятую строчку обновленного рейтинга WTA. Теперь в первой десятке лучших теннисисток мира сразу две россиянки — шестую строчку в списке занимает Мирра Андреева.
В предыдущий раз две россиянки были в топ-10 в январе 2023 года — Дарья Касаткина (сменила гражданство на австралийское в 2025-м) и Вероника Кудерметова.
Андреева впервые поднялась в топ-10 в феврале этого года.
У 30-летней Александровой пять побед на турнирах WTA в одиночном разряде за карьеру.
В топ-100 рейтинга WTA входят россиянки: Людмила Самсонова (18-я), Диана Шнайдер (19-я), Вероника Кудерметова (31-я), Анна Калинская (37-я), Анастасия Павлюченкова (50-я), Анастасия Потапова (53-я), Анна Блинкова (73-я), Полина Кудерметова (75-я) и Анастасия Захарова (80-я).
В мужском рейтинге ATP дошедший до полуфинала турнира «Мастерс» в Шанхае Даниил Медведев поднялся на 14-е место, опередив Андрея Рублева (15-й). Карен Хачанов сохранил десятую строчку.
