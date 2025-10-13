 Перейти к основному контенту
Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Боливия 1 1,33 x 5 2 9,8 Единоборства MMA. UFC Fight Night 262. Ванкувер. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Ренье де Риддер Брендэн Аллен 1 1,38 x 60 2 3,15 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Сюжет добрых новостей⁠,
0

Россиянка в паре с украинкой выиграла теннисный турнир

Россиянка Тихонова в паре с украинкой Страховой выиграла теннисный турнир
Сюжет
Сюжет добрых новостей
С 2022 года украинские теннисисты отказываются приветствовать соперников из России и даже снимались с матчей против них. Ведущие украинские теннисисты выступают за отстранение россиян с международных турниров
Теннисистки Валерия Страхова&nbsp;и&nbsp;Анастасия Тихонова
Теннисистки Валерия Страхова и Анастасия Тихонова (Фото: ITF)

Российская теннисистка Анастасия Тихонова в паре с украинкой Валерией Страховой выиграла турнир в американском Эдмонде.

В финале российско-украинская пара обыграла Оливию Гадеки (Австралия) / Оливию Линсер (Польша) со счетом 6:3, 6:7 (2:7), 1:0 (10:8).

Это первый случай c 2022 года победы российско-украинской пары в теннисном турнире. С 2022 года украинские теннисисты отказываются приветствовать соперников из России и даже снимались с матчей против них. Ведущие украинские теннисисты после начала военной операции на Украине выступают за отстранение россиян.

Турнир в Эдмонде прошел в рамках женского тура Международной федерации тенниса (ITF) 2025 года, который проводится для новичков взрослых турниров и игроков среднего уровня. Этот турнир имеет наивысшую категорию — W100.

У 24-летней Тихоновой это не первый трофей на турнирах ITF. Титулов на турнирах WTA она не имеет и ни разу не выступала на «Большом шлеме». В одиночном рейтинге WTA теннисистка занимает 335-ю строчку (наивысшее место — 151-е). В паре после победы поднялась на 100-е место, что является наивысшим в карьере.

Уроженке Керчи Страховой 30 лет, она занимает 329-е место в одиночном рейтинге WTA. На ее счету 14 трофеев ITF в одиночном разряде и 48 в парном.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Руслан Алиев, Анна Сатдинова
теннис WTA
