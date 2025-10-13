Россиянка в паре с украинкой выиграла теннисный турнир

С 2022 года украинские теннисисты отказываются приветствовать соперников из России и даже снимались с матчей против них. Ведущие украинские теннисисты выступают за отстранение россиян с международных турниров

Теннисистки Валерия Страхова и Анастасия Тихонова (Фото: ITF)

Российская теннисистка Анастасия Тихонова в паре с украинкой Валерией Страховой выиграла турнир в американском Эдмонде.

В финале российско-украинская пара обыграла Оливию Гадеки (Австралия) / Оливию Линсер (Польша) со счетом 6:3, 6:7 (2:7), 1:0 (10:8).

Это первый случай c 2022 года победы российско-украинской пары в теннисном турнире. С 2022 года украинские теннисисты отказываются приветствовать соперников из России и даже снимались с матчей против них. Ведущие украинские теннисисты после начала военной операции на Украине выступают за отстранение россиян.

Турнир в Эдмонде прошел в рамках женского тура Международной федерации тенниса (ITF) 2025 года, который проводится для новичков взрослых турниров и игроков среднего уровня. Этот турнир имеет наивысшую категорию — W100.

У 24-летней Тихоновой это не первый трофей на турнирах ITF. Титулов на турнирах WTA она не имеет и ни разу не выступала на «Большом шлеме». В одиночном рейтинге WTA теннисистка занимает 335-ю строчку (наивысшее место — 151-е). В паре после победы поднялась на 100-е место, что является наивысшим в карьере.

Уроженке Керчи Страховой 30 лет, она занимает 329-е место в одиночном рейтинге WTA. На ее счету 14 трофеев ITF в одиночном разряде и 48 в парном.