Выступавший за сборную Великобритании бегун умер в 28 лет
Британский бегун Робби Фицгиббон, участвовавший в чемпионате Европы и «Бриллиантовой лиге», скончался на 29-м году жизни, сообщает Sky Sports.
Фицгиббон специализировался в беге на средние дистанции, успешно выступал на юниорском и молодежном уровне, а в 2019 году пробился в финал забега на 1500 метров на чемпионате Европы в помещении и занял восьмое место. Вскоре он получил травму лодыжки и перенес операцию, после которой у него не получилось вернуться на прежний уровень.
В 2025 году Фицгиббон собирался пробежать Брайтонский марафон, чтобы собрать деньги для благотворительной организации, которая занимается вопросами психического здоровья.
Сам спортсмен в этом году признался, что в 2022 году у него диагностировали психоз.
Причины смерти Фицгиббона не называются.
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