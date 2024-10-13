Выступавший за сборную Великобритании бегун умер в 28 лет

Робби Фицгиббон соревновался на средних дистанциях, выступал в «Бриллиантовой лиге» и на чемпионате Европы в 2019 году, но потом получил тяжелую травму и не смог вернуться на прежний уровень

Робби Фицгиббон (Фото: Adam Nurkiewicz / Getty Images)

Британский бегун Робби Фицгиббон, участвовавший в чемпионате Европы и «Бриллиантовой лиге», скончался на 29-м году жизни, сообщает Sky Sports.

Фицгиббон специализировался в беге на средние дистанции, успешно выступал на юниорском и молодежном уровне, а в 2019 году пробился в финал забега на 1500 метров на чемпионате Европы в помещении и занял восьмое место. Вскоре он получил травму лодыжки и перенес операцию, после которой у него не получилось вернуться на прежний уровень.

В 2025 году Фицгиббон собирался пробежать Брайтонский марафон, чтобы собрать деньги для благотворительной организации, которая занимается вопросами психического здоровья.

Сам спортсмен в этом году признался, что в 2022 году у него диагностировали психоз.

Причины смерти Фицгиббона не называются.