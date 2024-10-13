Российские боксеры Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев разыграют титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. «РБК Спорт» проведет онлайн-трансляцию главного боя года

Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Раунд 5

1:15 Бетербиев сокращает дистанцию. Пропустил с джебом от Бетербиева Бивол и взял микропаузу. Сложная вторая половина пятого раунда для Дмитрия. Артур трижды приложился к своему удару.

Раунд 4

1:11 Контратакует Бивол своего споперника, выбрасывая левый джеб. Бетербиев забрал центр ринга. Все больше пропускает Бивол ударов от соперника.

Раунд 3

1:07 В первой половине раунда двойка Бивола дошла до соперника. Уже видна гематома в районе правого глаза Бетербиева. Во второй половине трехминутки Бивол работал вторым номером. На последних секундах раунда разменялись ударами спортсмены.

Раунд 2

1:03 Бетербиев берет инициативу в свои руки и активно идет вперед. Бивол сохраняет удобную дистанцию, при этом, контратакует своего соперника. Под конец раунда Бетербиев работает вторым номером.

Раунд 1

0:59 Стартовал бой за звание абсолютного чемпиона мира! Во время первого раунда идет позиционная борьба. Первую часть раунда отдал Бетербиев, доходят удары Дмитрия Бивола до оппонента. Под конец первых трех минут обменялись спортсмены ударами.

00:51 Артур Бетербиев первым появляется на ринге. Вслед за ним Дмитрий Бивол выходит под Виктора Цоя. Бой начнется с минуты на минуту.

Непобедимые россияне Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол разыграют в главном бою титул абсолютного чемпиона полутяжелого веса. На кону будет стоять титул абсолютного чемпиона в полутяжелом весе, который вакантен с 2003 года, когда Рой Джонс решил перейти в тяжеловесы. Бетербиев или Бивол станет первым абсолютным чемпионом мира в эру четырех поясов

В истории России был лишь один абсолютный чемпион — Костя Цзю (2001 год), который, правда, выступал под флагом Австралии. Однако Бетербиев и Бивол также не смогут выйти с российским флагом из-за запрета. Формально Бивол будет представлять Киргизию, а Бетербиев — Канаду.

Бой называют противостоянием стилей — мощи против техники. Явного фаворита здесь нет. Один из ведущих промоутеров Эдди Хирн назвал этот бой «самым крутым». «Назовите мне бой, который будет еще круче? Это просто топовый поединок».

Бетербиев владеет титулами по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO), Бивол — титулом суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Оба боксера пока не проиграли ни одного боя на профессиональном ринге — у 33-летнего Бивола 23 победы, у 39-летнего Бетербиева их 20.

Боксеры получат по $10 млн в качестве гонорара. Для них эти суммы станут рекордными в карьере. Бивол никогда не получал за бой больше $5 млн, а Бетербиев — больше $2,1 млн. Также боксеры получат долю от продаж платных трансляций.