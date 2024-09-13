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Умер бывший одноклубник Овечкина по «Вашингтону»

Умер бывший одноклубник Овечкина по «Вашингтону» Стивен Пит
Стивену Питу было 44 года. В конце августа его сбила машина в канадском Лэнгли, спустя две недели бывший хоккеист скончался
Стивен Пит
Стивен Пит (Фото: Ассоциация выпускников НХЛ)

Бывший форвард клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Стивен Пит скончался в возрасте 44 лет. Об этом сообщила в соцсети Х Ассоциация выпускников НХЛ (NHL Alumni Association).

«Пит скончался от полученных травм после трагического несчастного случая, который произошел чуть более двух недель назад. <...> Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семье, друзьям и бывшим одноклубникам Стивена в это трудное время», — говорится в сообщении.

ESPN пишет, что Пита сбила машина 30 августа в городе Лэнгли (провинция Британская Колумбия, Канада).

Пит был выбран «Анахайм Дакс» на драфте НХЛ 1998 года под общим 32-м номером. В лиге он провел четыре сезона в составе «Вашингтона», сыграл 130 матчей, в которых набрал 10 (8+2) очков и заработал 234 штрафные минуты. В декабре 2005-го Пита обменяли в «Каролину Харрикейнз», но из-за травм он так и не сыграл за эту команду. Карьеру хоккеист завершил в 2007 году.

ESPN отмечает, что в своей постхоккейной жизни Пит боролся с последствиями сотрясений мозга и проблемами с наркозависимостью, долгое время был бездомным в Британской Колумбии.

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