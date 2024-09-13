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Топ самых дорогих новичков РПЛ

Самым дорогим новичком чемпионата России стал аргентинец Лусиано Гонду
Летнее трансферное окно сезона 2024/25 закрылось в России 12 сентября. Самые дорогие футболисты, которые перешли в клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) — в материале «РБК Спорт»
Лусиано Гонду
Лусиано Гонду (Фото: телеграм-канал ФК «Зенит»)

Летнее трансферное окно сезона 2024/25 закрылось в России 12 сентября. Из других чемпионатов в Российскую премьер-лигу (РПЛ) приехали 43 футболиста. «РБК Спорт» собрал подборку самых дорогих новичков чемпионата России.

Рыночная стоимость: €4 млн

Сразу трое новичков чемпионата России стоят по €4 млн (по данным Transfermarkt). Одним из них стал малийский форвард Секу Койта, который 16 августа перешел в ЦСКА на правах свободного агента. Контракт рассчитан до лета 2027 года. Предыдущим клубом 24-летнего форварда был «Зальцбург», за который он в прошлом сезоне забил восемь голов в 19 матчах чемпионата Австрии. Нападающий, который является самым дорогим новичком ЦСКА, уже провел за московский клуб семь игр, в которых не провел ни одного полного матча.

Маркиньос
Маркиньос
(Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Двое игроков «Спартака» вошли в шестерку самых дорогих новичков (стоимость каждого — около €4 млн). Бразилец Маркиньос, который перешел из венгерского «Ференцвароша», стал игроком московского клуба 3 августа. За «Спартак» он провел пять матчей. Португальский защитник Рикарду Мангаш перешел в «Спартак» из «Витории Гимарайнш» 10 сентября. Срок соглашения с 26-летним футболистом составил два года. В нынешнем сезоне Мангаш провел за португальский клуб 10 матчей, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

Виллиан Жозе

Рыночная стоимость: €5 млн

Виллиан Жозе
Виллиан Жозе
(Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Бразильский форвард Виллиан Жозе, ранее выступавший в Испании за «Бетис», 1 июля подписал двухлетний контракт со «Спартаком». В 2016 году Виллиан Жозе перешел в «Реал Сосьедад», а с 2021 года стал играть за «Бетис». Пока бразилец провел за «красно-белых» четыре матча в РПЛ.

Эсекьел Барко

Рыночная стоимость: €9 млн

Эсекьель Барко
Эсекьель Барко
(Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Аргентинский полузащитник Эсекьел Барко перешел из «Ривер Плейта» в «Спартак» 25 июля. Контракт с 25-летним футболистом рассчитан на три года. На счету аргентинца в шести играх РПЛ три забитых мяча и три голевые передачи.

Барко также ранее играл за аргентинский «Индепендьенте» и «Атланту Юнайтед» в MLS. В составе американского клуба футболист стал чемпионом MLS и обладателем Открытого кубка США, дважды участвовал в матчах звезд.

В 2019 году в составе сборной Аргентины он принял участие в молодежном чемпионате мира в Польше, а в 2021 году выступил на Олимпиаде в Японии вместе с экс-форвардом «красно-белых» Эсекьелем Понсе.

Лусиано Гонду

Рыночная стоимость: €10 млн

Лусиано Гонду
Лусиано Гонду
(Фото: телеграм-канал ФК «Зенит»)

Самым дорогим новичком чемпионата России стал аргентинец Лусиано Гонду. 23-летний нападающий перешел в «Зенит» 27 августа за €12 млн.

Он стал самым дорогим трансфером в истории «Аргентинос Хуниорс», родного клуба Диего Марадоны. При этом «Аргентинос Хуниорс» написал в соцсети Х, что с учетом инфляции трансфер Гонду стал вторым самым крупным в истории клуба после Марадоны.

В своем дебютном матче за петербургский клуб против «Пари НН» 31 августа Гонду забил два мяча. Он стал вторым игроком в XXI веке, оформившим дубль в дебютном матче за «Зенит» в РПЛ. Первым был Максим Глушенков ранее в этом сезоне.

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Альвина Цаканян
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Зенит ФК ЦСКА ФК Спартак Москва Лусиано Гонду Эсекьель Барко Секу Койта Маркиньос
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