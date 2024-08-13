Гол Роналдо принес клубу Карпина победу над «Химками» в Кубке России

Встреча завершилась со счетом 3:1. 23-летний бразилец Роналдо забил победный гол «Ростова»

Фото: телеграм-канал ФК «Ростов»

Футболисты «Ростова» дома обыграли подмосковные «Химки» со счетом 3:1 в матче второго тура группового этапа Кубка России.

В составе победителей голы забили Константин Кучаев (8-я минута), Роналдо (38) и Егор Голенков (88). У проигравших отличился Зелимхан Бакаев (45+2).

23-летний бразилец Роналдо, перешедший в «Ростов» в январе, забил свой седьмой гол в 20 матчах за российский клуб.

В группе В также выступают московский «Локомотив» и «Оренбург». После двух туров «Локомотив» набрал шесть очков, «Ростов» и «Химки» — по три, «Оренбург» — ноль.

В следующем туре «Химки» 28 августа в гостях сыграют с «Локомотивом», подопечные Валерия Карпина в тот же день в гостях встретятся с «Оренбургом».