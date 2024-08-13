Гол Роналдо принес клубу Карпина победу над «Химками» в Кубке России
Футболисты «Ростова» дома обыграли подмосковные «Химки» со счетом 3:1 в матче второго тура группового этапа Кубка России.
В составе победителей голы забили Константин Кучаев (8-я минута), Роналдо (38) и Егор Голенков (88). У проигравших отличился Зелимхан Бакаев (45+2).
23-летний бразилец Роналдо, перешедший в «Ростов» в январе, забил свой седьмой гол в 20 матчах за российский клуб.
В группе В также выступают московский «Локомотив» и «Оренбург». После двух туров «Локомотив» набрал шесть очков, «Ростов» и «Химки» — по три, «Оренбург» — ноль.
В следующем туре «Химки» 28 августа в гостях сыграют с «Локомотивом», подопечные Валерия Карпина в тот же день в гостях встретятся с «Оренбургом».
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