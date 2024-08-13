«Локомотив» вырвал победу у «Оренбурга» в матче Кубка России

Встреча завершилась со счетом 3:2. Решающий гол на 82-й минуте забил 19-летний форвард «Локомотива» Вадим Раков

Фото: телеграм-канал ФК «Оренбург»

Футболисты московского «Локомотива» в гостях обыграли «Оренбург» со счетом 3:2 в матче второго тура группового этапа Кубка России.

В составе победителей голы забили Тимур Сулейманов (8-я, с пенальти, 36-я минуты) и Вадим Раков (82). У проигравших отличился Джастин Куэро (15, с пенальти, 53).

Дебютный матч за «Локомотив» провел бывший голкипер «Спартака» Антон Митрюшкин, победитель юношеского чемпионата Европы 2013 года, который в прошлом сезоне выступал за «Химки».

Полузащитник «Оренбурга» Томас Муро был заменен в конце первого тайма из‑за повреждения ноги. Как сообщает «Матч ТВ», сотрудники «Оренбурга» помогли Муро добраться до раздевалки, после чего аргентинца отвели в машину скорой помощи и увезли в одну из городских больниц.

В группе В также выступают подмосковные «Химки» и «Ростов», которые проведут матч позднее во вторник. В первом туре «Локомотив» победил «Ростов» (1:0), а «Химки» обыграли «Оренбург» (1:0).

В следующем туре «Локомотив» 28 августа примет «Химки», «Оренбург» в тот же день дома сыграет с «Ростовом».