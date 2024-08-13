«Локомотив» вырвал победу у «Оренбурга» в матче Кубка России
Футболисты московского «Локомотива» в гостях обыграли «Оренбург» со счетом 3:2 в матче второго тура группового этапа Кубка России.
В составе победителей голы забили Тимур Сулейманов (8-я, с пенальти, 36-я минуты) и Вадим Раков (82). У проигравших отличился Джастин Куэро (15, с пенальти, 53).
Дебютный матч за «Локомотив» провел бывший голкипер «Спартака» Антон Митрюшкин, победитель юношеского чемпионата Европы 2013 года, который в прошлом сезоне выступал за «Химки».
Полузащитник «Оренбурга» Томас Муро был заменен в конце первого тайма из‑за повреждения ноги. Как сообщает «Матч ТВ», сотрудники «Оренбурга» помогли Муро добраться до раздевалки, после чего аргентинца отвели в машину скорой помощи и увезли в одну из городских больниц.
В группе В также выступают подмосковные «Химки» и «Ростов», которые проведут матч позднее во вторник. В первом туре «Локомотив» победил «Ростов» (1:0), а «Химки» обыграли «Оренбург» (1:0).
В следующем туре «Локомотив» 28 августа примет «Химки», «Оренбург» в тот же день дома сыграет с «Ростовом».
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