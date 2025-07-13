Роднина назвала Туктамышеву уникумом женского фигурного катания

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы отметила, что Елизавете Туктамышевой удалось в зрелом возрасте успешно конкурировать более юными спортсменками

Ирина Роднина (Фото: Вадим Тараканов/ТАСС)

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева является уникумом женского катания, заявила «ВсеПроСпорт» трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина.

«Очень много примеров, когда фигуристки в 16-17 лет могли делать сложнейшие элементы, а в 20 лет, как правило, сдувались и уже не могли выполнить эти же элементы. Единственный в этом плане уникум женского фигурного катания — это Елизавета Туктамышева. В зрелом возрасте она держалась на высоком уровне и успешно конкурировала с куда более юными спортсменками», — сказала Роднина.

28-летняя Туктамышева — чемпионка мира (2015), Европы (2016), России (2013, 2021), победительница этапов и серебряный призер финала Гран-при 2014 года.

В 2023 году Елизавета Туктамышева приостановила свою профессиональную спортивную карьеру. Официально спортсменка не объявляла о ее завершении.

В течение последних двух лет Туктамышева выступала в ледовых шоу и помогала своему бывшему тренеру, Алексею Мишину, в академии фигурного катания «Юбилейный». В июне этого года она вошла в тренерский состав сборной команды Санкт-Петербурга.