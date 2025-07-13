Роднина назвала Туктамышеву уникумом женского фигурного катания
Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева является уникумом женского катания, заявила «ВсеПроСпорт» трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина.
«Очень много примеров, когда фигуристки в 16-17 лет могли делать сложнейшие элементы, а в 20 лет, как правило, сдувались и уже не могли выполнить эти же элементы. Единственный в этом плане уникум женского фигурного катания — это Елизавета Туктамышева. В зрелом возрасте она держалась на высоком уровне и успешно конкурировала с куда более юными спортсменками», — сказала Роднина.
28-летняя Туктамышева — чемпионка мира (2015), Европы (2016), России (2013, 2021), победительница этапов и серебряный призер финала Гран-при 2014 года.
В 2023 году Елизавета Туктамышева приостановила свою профессиональную спортивную карьеру. Официально спортсменка не объявляла о ее завершении.
В течение последних двух лет Туктамышева выступала в ледовых шоу и помогала своему бывшему тренеру, Алексею Мишину, в академии фигурного катания «Юбилейный». В июне этого года она вошла в тренерский состав сборной команды Санкт-Петербурга.
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