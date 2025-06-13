Блиев первым из российских дзюдоистов завоевал медаль на ЧМ в Будапеште
Российский дзюдоист Аюб Блиев завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира, который проходит в Будапеште.
В схватке за бронзу в весовой категории до 60 кг 28-летний Блиев победил венгра Мартона Андраши.
Эта медаль стала первой для российских дзюдоистов на мировом первенстве.
Блиев является серебряным призером чемпионата Европы 2025 года.
Ранее в пятницу россиянка Сабина Гилязова уступила в поединке за бронзу в весовой категории до 48 кг испанке Лауре Мартинес.
Россияне выступают на чемпионате мира под флагом Международной федерации дзюдо.
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