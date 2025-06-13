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Спорт ,  
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«Реал» купил 17-летнего футболиста сборной Аргентины за €45 млн

«Реал» купил 17-летнего футболиста сборной Аргентины Мастантуоно за €45 млн
Франко Мастантуоно перешел в мадридский клуб из «Ривер Плейт»
Франко Мастантуоно
Франко Мастантуоно (Фото: Marcelo Hernandez / Getty Images)

Полузащитник «Ривер Плейт» и сборной Аргентины Франко Мастантуоно перешел в мадридский «Реал». Об этом сообщается на сайте испанского клуба.

Соглашение с 17-летним футболистом рассчитано до конца июня 2031 года.

Трансфер обошелся «Реалу» в €45 млн (по данным Transfermarkt).

Мастантуоно является воспитанником «Ривер Плейт». За основную команду он провел 61 матч, забил 10 голов и сделал семь результативных передач.

В июне 2025 года Мастантуоно дебютировал в составе сборной Аргентины в матче квалификации чемпионата мира 2026 года против «Чили» (1:0). Он стал самым молодым игроком (17 лет и 296 дней), сыгравшим в официальном матче за аргентинскую сборную.

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