«Реал» купил 17-летнего футболиста сборной Аргентины за €45 млн

Франко Мастантуоно перешел в мадридский клуб из «Ривер Плейт»

Франко Мастантуоно (Фото: Marcelo Hernandez / Getty Images)

Полузащитник «Ривер Плейт» и сборной Аргентины Франко Мастантуоно перешел в мадридский «Реал». Об этом сообщается на сайте испанского клуба.

Соглашение с 17-летним футболистом рассчитано до конца июня 2031 года.

Трансфер обошелся «Реалу» в €45 млн (по данным Transfermarkt).

Мастантуоно является воспитанником «Ривер Плейт». За основную команду он провел 61 матч, забил 10 голов и сделал семь результативных передач.

В июне 2025 года Мастантуоно дебютировал в составе сборной Аргентины в матче квалификации чемпионата мира 2026 года против «Чили» (1:0). Он стал самым молодым игроком (17 лет и 296 дней), сыгравшим в официальном матче за аргентинскую сборную.