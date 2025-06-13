Вернувший «Пизу» в Серию А спустя 34 года Филиппо Индзаги покинул клуб
Филиппо Индзаги покинул пост главного тренера «Пизы», сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.
Контракт с 51-летним Индзаги был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Индзаги работал в «Пизе» с лета 2024 года. В прошедшем сезоне тренер вывел клуб в Серию А спустя 34 года.
La Gazzetta dello Sport пишет, что Индзаги возглавит «Палермо» из Серии В, а «Пиза» получит компенсацию в размере €700 тыс.
Индзаги на протяжении карьеры работал в «Милане», «Венеции», «Беневенто», «Брешии», «Болонье», «Реджине» и «Салернитане».
Младший брат Филиппо, Симоне Индзаги недавно покинул пост главного тренера «Интера».
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