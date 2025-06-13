 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Аль-Ахли Каир Интер Майами 1 3,35 x 3,85 2 2,03 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Бавария Окленд Сити 1 1,01 x 25 2 70 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США ПСЖ Атлетико 1 1,85 x 3,9 2 3,95 Единоборства MMA. UFC on ESPN 69. Атланта. Главный бой вечера. Полусредний вес. 5 раундов Камару Усман Хоакин Бакли 1 3,05 x 59 2 1,4 Единоборства MMA. UFC on ESPN 69. Атланта Роуз Намаюнас Миранда Мэверик 1 1,41 x 59 2 3 Футбол Китай. Суперлига Шэньчжэнь Пэн Сити Шанхай Шэньхуа 1 7,4 x 4,5 2 1,38 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Палмейрас СП Порту 1 2,7 x 3,35 2 2,6 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Ботафого РЖ Сиэтл Саундерс 1 1,83 x 3,85 2 4,05 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Челси Лос-Анджелес 1 1,35 x 5,2 2 8,5 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Бока Хуниорс Бенфика 1 4,5 x 3,85 2 1,75 Единоборства MMA. UFC on ABC 8. Баку. Главный бой вечера. Полутяжелый вес. 5 раундов Джамаал Хилл Халил Раунтри 1 2,3 x 53 2 1,65 Единоборства MMA. UFC on ABC 8. Баку Рафаэль Физиев Игнасио Бахамондес 1 1,78 x 50 2 2,08 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,25 x 25 2 4,15 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,58 x 15,5 2 2,6
Спорт ,  
0 

Российские хоккеисты впервые с 2019 года сыграют с командами CHL в Канаде

Команда молодых российских игроков, в основном 2008–2009 года рождения, проведет серию выставочных матчей в Канаде. С 2003 по 2019 год молодежная сборная России играла в подобных встречах
Фото: Bruce Bennett / Getty Images
Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Сборная из молодых российских игроков сыграет серию выставочных матчей против команд Канадской хоккейной лиги (CHL), сообщает RG.

Встречи пройдут в канадских Торонто и Шарлоттауне с 14 по 19 июня. В первой игре соперником россиян станет сборная Хоккейной лиги Онтарио (OHL).

Российская команда будет состоять из игроков 2008–2009 года рождения, она будет преимущественно представлена воспитанниками московского ЦСКА, а также ярославского «Локомотива», новосибирской «Сибири», нижегородского «Торпедо», омского «Авангарда» и челябинского «Трактора». Главным тренером команды станет Михаил Деев.

Игроки этой команды являются клиентами Gold Star Agency, которое организует эту поездку. «Это очень сильная и талантливая команда. Особенно рекомендую обратить внимание на праворукого защитника Владимира Штырхунова. У него есть потенциал стать одним из лучших защитников в истории российского хоккея», — сказал Дэн Мильштейн, глава Gold Star Agency и агент многих российских игроков в НХЛ.

С 2003 года молодежная сборная России регулярно проводила серию матчей с командами CHL. Последняя серия прошла в 2019 году.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Космический аппарат впервые сфотографировал южный полюс Солнца

Госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России

Вучич отказался подписать документ с осуждением военной операции России

Путин поручил нарастить возможности Сухопутных войск «в кратчайшие сроки»

Путин потребовал заранее готовить базы под новые системы вооружений

Вучич заявил о готовности Сербии помочь Украине восстановить города

Глава Пентагона объяснил, почему США стремятся урегулировать конфликт на Украине

Клишас призвал ужесточить уголовную ответственность за изнасилования

У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля

Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей Канада Россия Дэн Мильштейн
Материалы по теме
Впервые за шесть лет хоккеисты НХЛ признали лучшим игроком россиянина
Спорт
Агент Овечкина рассказал, где хоккеист проведет летний отпуск
Спорт
Роднина усомнилась в образованности хоккеистов
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 90,01 (+0,22) Инвестиции, 11 июн, 20:04 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 79 (+0,4) Инвестиции, 11 июн, 20:04
Израиль нанес удары по ядерным объектам и генералам Ирана. Главное Политика, 14:20
В Иране при израильских ударах пострадали почти 100 человек Общество, 14:16
ЕС перевел Украине €1 млрд за счет замороженных российских активов Политика, 14:00
Как вырастить из хобби бизнес-империю РБК и VOYAH, 14:00
Иран сообщил о новом ударе Израиля по основному ядерному объекту Политика, 13:53
Израиль заявил о гибели глав ВВС КСИР при ударе по подземному штабу Политика, 13:44
CAS разрешил «Вест Хэму» не платить ЦСКА за Влашича до снятия санкций Спорт, 13:43
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Трамп пригрозил Ирану «более жестокими» ударами Политика, 13:38
Акции ВТБ подскочили на 5% после поручения Путина о дивидендах Инвестиции, 13:34
Тысячелетия гастрономических поисков: как сформировалась китайская кухня РБК и Перекрёсток, 13:32
Почему сильный рубль не привел к резкому росту импортаПодписка на РБК, 13:29
Российские хоккеисты впервые с 2019 года сыграют с командами CHL в Канаде Спорт, 13:18
Axios узнал, что США дали Израилю «зеленый свет» на удар по Ирану Политика, 13:07
Что нужно знать о потере данных, чтобы уберечь бизнес РБК и RuBackup, 12:50