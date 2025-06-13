Российские хоккеисты впервые с 2019 года сыграют с командами CHL в Канаде
Сборная из молодых российских игроков сыграет серию выставочных матчей против команд Канадской хоккейной лиги (CHL), сообщает RG.
Встречи пройдут в канадских Торонто и Шарлоттауне с 14 по 19 июня. В первой игре соперником россиян станет сборная Хоккейной лиги Онтарио (OHL).
Российская команда будет состоять из игроков 2008–2009 года рождения, она будет преимущественно представлена воспитанниками московского ЦСКА, а также ярославского «Локомотива», новосибирской «Сибири», нижегородского «Торпедо», омского «Авангарда» и челябинского «Трактора». Главным тренером команды станет Михаил Деев.
Игроки этой команды являются клиентами Gold Star Agency, которое организует эту поездку. «Это очень сильная и талантливая команда. Особенно рекомендую обратить внимание на праворукого защитника Владимира Штырхунова. У него есть потенциал стать одним из лучших защитников в истории российского хоккея», — сказал Дэн Мильштейн, глава Gold Star Agency и агент многих российских игроков в НХЛ.
С 2003 года молодежная сборная России регулярно проводила серию матчей с командами CHL. Последняя серия прошла в 2019 году.
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