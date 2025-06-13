Баскетбольный ЦСКА объявил об уходе одного из лидеров

Лидер сборной Сербии и лучший обороняющийся игрок Олимпиады в Париже Алекса Аврамович должен продолжить карьеру в «Дубае»

Алекса Аврамович (Фото: cskabasket.ru)

Сербский разыгрывающий Алекса Аврамович покинул ЦСКА. Об этом сообщается на сайте московского баскетбольного клуба.

Один из лидеров сборной Сербии, лучший обороняющийся игрок Олимпиады в Париже, отыграл в ЦСКА один сезон. 30-летний защитник провел 56 матчей, набирая в среднем 12,1 очка, делая 2,8 подбора, 3,3 передачи и 1,3 перехвата.

В минувшем сезоне ЦСКА выиграл Единую лигу ВТБ и завоевал Суперкубок, по итогам которого Аврамович был признан самым ценным игроком (MVP).

«Алекса была неотъемлемой частью нашей команды и нашего успеха. Он присоединился к нам в сложный период и сыграл ключевую роль в достижении наших целей. Благодарен за его вклад и желаю ему всего наилучшего в новой главе его жизни», — сказал главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис.

Ожидается, что Аврамович, который завоевал бронзу Олимпийских игр в Париже, продолжит карьеру в «Дубае», новичке Евролиги.