Баскетбольный ЦСКА объявил об уходе одного из лидеров
Сербский разыгрывающий Алекса Аврамович покинул ЦСКА. Об этом сообщается на сайте московского баскетбольного клуба.
Один из лидеров сборной Сербии, лучший обороняющийся игрок Олимпиады в Париже, отыграл в ЦСКА один сезон. 30-летний защитник провел 56 матчей, набирая в среднем 12,1 очка, делая 2,8 подбора, 3,3 передачи и 1,3 перехвата.
В минувшем сезоне ЦСКА выиграл Единую лигу ВТБ и завоевал Суперкубок, по итогам которого Аврамович был признан самым ценным игроком (MVP).
«Алекса была неотъемлемой частью нашей команды и нашего успеха. Он присоединился к нам в сложный период и сыграл ключевую роль в достижении наших целей. Благодарен за его вклад и желаю ему всего наилучшего в новой главе его жизни», — сказал главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис.
Ожидается, что Аврамович, который завоевал бронзу Олимпийских игр в Париже, продолжит карьеру в «Дубае», новичке Евролиги.
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