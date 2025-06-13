Российский боец вышел в финал Гран-при PFL

Российский боец Хайбулаев вышел в финал Гран-при PFL в полулегком весе

Мовлид Хайбулаев в 1/2 финала в полулегком весе победил южнокорейца Ким Тхэ Кюна единогласным решением судей

Мовлид Хайбулаев (Фото: Zuma / ТАСС)

Российский боец Мовлид Хайбулаев одержал победу над южнокорейцем Ким Тхэ Кюном в поединке на турнире промоушена PFL в Нашвилле (США).

Поединок в рамках 1/2 финала Гран-при PFL в полулегком весе продлился все три раунда и завершился победой Хайбулаева единогласным решением судей: 30–27, 30–27, 30–27.

В финале, победитель которого получит $500 тыс., Хайбулаев встретится с перуанцем Хесусом Пинедо.

На счету 34-летнего Хайбулаева 22 победы и одна ничья в ММА, еще один поединок был признан несостоявшимся.