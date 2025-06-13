Российский боец вышел в финал Гран-при PFL
Российский боец Мовлид Хайбулаев одержал победу над южнокорейцем Ким Тхэ Кюном в поединке на турнире промоушена PFL в Нашвилле (США).
Поединок в рамках 1/2 финала Гран-при PFL в полулегком весе продлился все три раунда и завершился победой Хайбулаева единогласным решением судей: 30–27, 30–27, 30–27.
В финале, победитель которого получит $500 тыс., Хайбулаев встретится с перуанцем Хесусом Пинедо.
На счету 34-летнего Хайбулаева 22 победы и одна ничья в ММА, еще один поединок был признан несостоявшимся.
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