Рекордсмен сборной России вошел в символическую сборную новичков НХЛ
Российский форвард «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков вошел в символическую сборную новичков сезона в НХЛ.
В своем дебютном сезоне в лиге 20-летний Мичков набрал 63 очка, забросив 26 шайб и отдав 37 результативных передач. Он стал лучшим снайпером среди новичков лиги и лучшим бомбардиром «Филадельфии» в регулярном чемпионате.
В ноябре 2021-го Мичков стал самым молодым хоккеистом в истории национальных команд (Россия/СССР), а также превзошел достижение Александра Овечкина, став в возрасте 16 лет 339 дней самым молодым автором шайбы за сборную в истории отечественного хоккея.
Вместе с Мичковым в символическую сборную новичков вошли голкипер Дастин Вульф («Калгари Флэймз»), защитники Лэйн Хатсон («Монреаль Канадиенс») и Дентон Матейчук («Коламбус Блю Джекетс»), форварды Каттер Готье («Анахайм Дакс») и Маклин Селебрини («Сан-Хосе Шаркс»).
Награду лучшему новичку сезона, «Колдер Трофи», ранее получил Хатсон.
Кучеров и Василевский вошли в символические сборные
Российские игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг», нападающий Никита Кучеров и голкипер Андрей Василевский, вошли в составы символических сборных сезона.
Кучеров, лучший бомбардир «регулярки», попал в первую символическую сборную вместе с голкипером Коннором Хеллебайком («Виннипег Джетс»), защитниками Кейлом Макаром («Колорадо Эвеланш») и Заком Веренски («Коламбус»), а также форвардами Натаном Маккинноном («Колорадо») и Кайлом Коннором («Виннипег»).
Василевский оказался во второй символической сборной сезона с защитниками Виктором Хедманом («Тампа») и Куинном Хьюзом («Ванкувер Кэнакс»), форвардами Брэндоном Хэйглом («Тампа»), Леоном Драйзайтлем («Эдмонтон Ойлерз») и Давидом Пастрняком («Бостон Брюинз»).
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