Рекордсмен сборной России вошел в символическую сборную новичков НХЛ

Кучеров, Василевский и Мичков вошли в символические сборные сезона в НХЛ

Никита Кучеров вошел в первую символическую сборную сезона в НХЛ, Андрей Василевский — во вторую, Матвей Мичков — в сборную новичков

Матвей Мичков (Фото: Rebecca Villagracia / Getty Images)

Российский форвард «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков вошел в символическую сборную новичков сезона в НХЛ.

В своем дебютном сезоне в лиге 20-летний Мичков набрал 63 очка, забросив 26 шайб и отдав 37 результативных передач. Он стал лучшим снайпером среди новичков лиги и лучшим бомбардиром «Филадельфии» в регулярном чемпионате.

В ноябре 2021-го Мичков стал самым молодым хоккеистом в истории национальных команд (Россия/СССР), а также превзошел достижение Александра Овечкина, став в возрасте 16 лет 339 дней самым молодым автором шайбы за сборную в истории отечественного хоккея.

Вместе с Мичковым в символическую сборную новичков вошли голкипер Дастин Вульф («Калгари Флэймз»), защитники Лэйн Хатсон («Монреаль Канадиенс») и Дентон Матейчук («Коламбус Блю Джекетс»), форварды Каттер Готье («Анахайм Дакс») и Маклин Селебрини («Сан-Хосе Шаркс»).

Награду лучшему новичку сезона, «Колдер Трофи», ранее получил Хатсон.

Кучеров и Василевский вошли в символические сборные

Российские игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг», нападающий Никита Кучеров и голкипер Андрей Василевский, вошли в составы символических сборных сезона.

Кучеров, лучший бомбардир «регулярки», попал в первую символическую сборную вместе с голкипером Коннором Хеллебайком («Виннипег Джетс»), защитниками Кейлом Макаром («Колорадо Эвеланш») и Заком Веренски («Коламбус»), а также форвардами Натаном Маккинноном («Колорадо») и Кайлом Коннором («Виннипег»).

Василевский оказался во второй символической сборной сезона с защитниками Виктором Хедманом («Тампа») и Куинном Хьюзом («Ванкувер Кэнакс»), форвардами Брэндоном Хэйглом («Тампа»), Леоном Драйзайтлем («Эдмонтон Ойлерз») и Давидом Пастрняком («Бостон Брюинз»).