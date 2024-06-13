Тапир Тео из Мюнстерского зоопарка выбрал мяч с флагом Шотландии

Фото: Benjamin Westhoff / dpa / Global Look Press

Шестилетний тапир по кличке Тео из Мюнстерского зоопарка предсказал сборной Германии поражение в первом матче домашнего чемпионата Европы, который она проведет 14 июня против Шотландии. Об этом пишет Rheinische Post.

Тапиру предложили на выбор три разрезанных мяча, внутри которых была еда, — два по краям с флагами сборных и один между ними, обозначающий ничью. Тапир недолго поколебался и уверенно пошел в сторону шотландского.

В зоопарке отметили, что тапиры очень близоруки, поэтому вряд ли будут выбирать флаг по внешнему виду, а спрятанная в мячах еда одинаковая, что также не должно влиять на выбор животного.

В зоопарке также рассказали, что Тео всегда «становился очень внимательным и вилял хоботом», когда рядом с ним обсуждали футбол.

Другие зоопарки земли Северный Рейн-Вестфалия, в частности в Дюссельдорфе, Вуппертале и Дуйсбурге, не планируют привлекать животных к предсказаниям результатов матчей Евро.

Также от этой идеи отказались и в океанариуме Sea Life в Оберхаузене, который прославился в 2010 году благодаря осьминогу Паулю, угадавшему исход всех игр с участием немцев и финала.