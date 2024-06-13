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Спорт ,  
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Россия завоевала первое золото на Играх БРИКС

Первая медаль была завоевана в синхронном плавании
Светлана Колесниченко
Светлана Колесниченко (Фото: Донат Сорокин/ТАСС)

Российская синхронистка Светлана Колесниченко завоевала золото по итогам сольных выступлений на Играх БРИКС. Эта медаль стала первой для сборной России на соревнованиях.

Колесниченко набрала 313,6900 балла. Серебро завоевала белоруска Василина Хандоженко (296,4750 балла), бронза — у представительницы Узбекистана Дианы Онкес.

Колесниченко является трехкратной олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию. Также на счету 30-летней российской спортсменки 16 золотых медалей чемпионатов мира, 11 — чемпионатов Европы.

Российские синхронистки не выступят на Олимпиаде 2024 года в Париже.

Игры БРИКС проходят в Казани. Церемония открытия состоялась 12 июня в Казани, соревнования продлятся до 23 июня.

Соревнования открыл президент России Владимир Путин, который отметил, что в Играх примут участие более 3 тыс. спортсменов почти из ста стран.

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Теги
синхронное плавание Игры БРИКС

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