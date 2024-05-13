«Динамо» вырвалось в лидеры на финише. Главные итоги тура РПЛ

«Зенит» не смог прервать безвыигрышную серию, а «Динамо» вырвало победу в концовке матча и стало единоличным лидером чемпионата. Итоги 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) — в материале «РБК Спорт»

Фото: пресс-служба ФК "Динамо"

«Краснодар» не смог победить «Спартак»

Футболисты московского «Спартака» обыграли «Краснодар» со счетом 1:0 в домашнем матче. Единственным забитым мячом отметился Роман Зобнин на 34-й минуте. Капитан команды забил свой первый гол в этом сезоне РПЛ, а дальним ударом он в последний раз забивал в чемпионате в июле 2020 года против «Ахмата».

«Краснодар» потерял очки в двух матчах подряд: в предыдущем туре краснодарский клуб уступил «Ахмату». За два тура до конца чемпионата «черно-зеленые» занимают третье место с 50 очками.

«Краснодар» в третий раз в своей истории не забил в трех матчах РПЛ подряд (трехматчевая серия была в 2013 году, четырехматчевая — в 2017-м).

«Спартак» чаще всех играет на ноль в РПЛ в 2024 году (пять раз). По пропущенным голам спартаковцы делят первое место с «Зенитом» после возобновления сезона (по семь мячей). «Красно-белые» с 46 очками заняли пятое место.

«Зенит» продлил безвыигрышную серию и упустил лидерство

«Зенит» в Санки-Петербурге проиграл московскому ЦСКА со счетом 0:1 из-за забитого пенальти Федора Чалова. Безвыигрышная серия петербургского клуба в РПЛ достигла четырех матчей.

Подопечные Сергея Семака опустились на второе место с 51 очком. «Зенит» набрал лишь одно очко в последних четырех матчах в РПЛ, забив в них один гол — это худший четырехматчевый отрезок «Зенита» при Семаке по обоим показателям.

ЦСКА обыграл «Зенит» на выезде в РПЛ впервые с апреля 2011 года, когда команды возглавляли Леонид Слуцкий и Лучано Спаллетти.

Два матча подряд в Санкт-Петербурге в РПЛ «Зенит» не проигрывал с октября 2017 года, когда команду возглавлял Роберто Манчини. Также «Зенит» проиграл уже семь матчей в этом сезоне РПЛ — их худший результат с сезона-2005, когда также было семь поражений.

«Зенит» выиграл лишь три из 13 матчей против команд из верхней половины турнирной таблицы в этом сезоне РПЛ, набрав в таких матчах меньше очков (14), чем ЦСКА (21).

Армейский клуб прервал пятиматчевую безвыигрышную серию в РПЛ и с 42 очками поднялся на шестую строчку.

«Динамо» стало единоличным лидером

«Динамо» в матче с калининградской «Балтикой» вырвало победу на последних минах матча. Встреча в Калиниграде завершилась со счетом 3:2.

Счет матча на третьей минуте открыл форвард «Динамо» Константин Тюкавин.

У хозяев отличились Анхело Энрикес (32) и Кирилл Капленко (68).

В концовке матча динамовцам удалось вырвать победу благодаря забитым мячам Роберто Фернандеса (90+3) и Муми Нгамалё (90+9).

«Динамо» выиграло последние пять матчей в РПЛ: в последний раз у них была серия лучше в 2012-2013 годах при Дане Петреску, тогда было шесть побед подряд.

«Динамо» стало лучшей командой чемпионата России в 2024 года по набранным очкам (21) и забитым голам (20). «Бело-голубые» набрали 53 очка и возглавили турнирную таблицу РПЛ.

Тюкавин отметился забитым мячом в шестом матче подряд. По системе гол+пас на счету форварда 18 результативных действий в последних 16 матчах в РПЛ (12+6).

Нгамале во втором матче подряд отметился забитым мячом и голевой передачей. Более того, в матче с «Сочи» в предыдущем туре динамовцы также выиграли благодаря победному голу Нгамале в компенсированное время.

«Балтика» с 26 очками расположилась на предпоследней, 15-й строчке.

«Локомотив» выиграл благодаря дебютному голу 18-летнего игрока

Московский «Локомотив» победил «Оренбург» со счетом 0:2. Счет на восьмой минуте с передачи Максима Глушенкова открыл 18-летний Алексей Батраков, который впервые отличился в РПЛ.

Еще один гол в ворота «Оренбурга» на 62-й минуте забил Александр Сильянов, которому также ассистировал Глушенков.

На 49-й минуте защитник гостей Жерзино Ньямси из убойной позиции попал в перекладину.

С 83-й минуты хозяева остались вдесятером после удаления Габриэля Флорентина, который получил вторую желтую карточку.

Глушенков отдал уже 13 голевых передач в этом сезоне, больше было только у Халка в «Зените» (16, сезон 2015/16). При этом восемь из девяти последних ассистов «железнодорожников» в лиге — на счету Глушенкова.

«Локомотив» набрал 47 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. У «Оренбурга» 29 очков и 12-е место.

Шансы на чемпионство

По прогнозам аналитической компании Opta, «Динамо» за два тура до конца РПЛ стало главным претендентом на чемпионство: шанс победы «бело-голубых» вырос с 16,5% до 50,7%, а вероятность финишировать вторыми меньше — 27,9%.

У «Краснодара» шанс победу остался таким же — 19,8%, однако вероятность стать вице-чемпионами снизилась с 44,5% до 23,4%. Opta считает, что «черно-зеленые» завершат чемпионат на третьем месте (48,9%).

Однако больше всех пострадал «Зенит». Шансы на чемпионство петербургского клуба, по оценке Opta, упали с 60,4% до 29,5%, а вероятность финишировать вторыми выросла с 26,5% до 47,9%.