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Вратарь фарм-клуба «Рейнджерс» забросил шайбу и вывел команду в плей-офф

Вратарь фарм-клуба «Рейнджерс» забросил шайбу и вывел команду в плей-офф АХЛ
Луи Доминге, выступающий за «Хартфорд» в АХЛ, поразил пустые ворота «Спрингфилда», когда соперник снял вратаря
Луи Доминге
Луи Доминге (Фото: Douglas R. Clifford / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

Луи Доминге, голкипер «Хартфорд Вулф Пэк», фарм-клуба «Нью-Йорк Рейнджерс», забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги (АХЛ).

Доминге в игре против «Спрингфилд Фэлконс» (5:3) отразил 24 броска, а также поразил пустые ворота соперника в концовке, когда те сняли вратаря и пытались сравнять счет.

В итоге Доминге своей шайбой обеспечил «Хартфорду» победу и место в плей-офф АХЛ.

32-летний Доминге стал вторым голкипером в истории «Хартфорда», кому удалось забросить шайбу. Первым был Жан-Франсуа Лаббе в 2000 году.

В нынешнем сезоне АХЛ голкиперы забросили уже четыре шайбы. Ранее это сделали Штраус Манн, Алекс Неделькович и Джексон Стаубер.

Доминге проводит девятый сезон в НХЛ и первый в «Рейнджерс». В основной команде в нынешнем сезоне он провел один матч, одержав победу. Всего у него 142 игры в НХЛ в составе «Питтсбург Пингвинз», «Калгари Флэймз», «Ванкувер Кэнакс», «Нью-Джерси Дэвилз», «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Аризона Койотис».

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей Нью-Йорк Рейнджерс
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