Определились все участники плей-офф НХЛ от Западной конференции

Определились все участники плей-офф НХЛ от Западной конференции

Последнюю путевку завоевал «Вегас», действующий обладатель Кубка Стэнли

Игроки «Вегаса» (Фото: Stephen R. Sylvanie / USA TODAY Sports / Reuters)

В НХЛ по итогам очередного игрового дня определились все участники плей-офф в Западной конференции.

Восьмую путевку завоевал «Вегас Голден Найтс» благодаря победе над «Миннесотой Уайлд» (7:2) и поражению «Сент-Луис Блюз» от «Каролины Харрикейнз» (2:5).

На счету «Вегаса» 94 очка в 79 матчах.

В плей-офф в Западной конференции также вышли «Даллас Старз», «Ванкувер Кэнакс», «Виннипег Джетс», «Колорадо Эвеланш», «Эдмонтон Ойлерз», «Нэшвилл Предаторз» и «Лос-Анджелес Кингз». Пары первого раунда определятся по итогам «регулярки».

«Вегас» в 2023 году завоевал Кубок Стэнли.

В Восточной конференции известны семь участников плей-офф: «Нью-Йорк Рейнджерс», «Каролина Харрикейнз», «Бостон Брюинз», «Флорида Пантерз», «Торонто Мэйпл Лифс», «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс». На последнюю путевку претендуют «Питтсбург Пингвинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Детройт Ред Уингз» и «Филадельфия Флайерз».