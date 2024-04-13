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Россиянин сделал хет-трик в матче НХЛ

Хет-трик Кузьменко принес «Калгари» победу над «Анахаймом» в матче НХЛ
Андрей Кузьменко сделал второй в карьере в НХЛ хет-трик и помог «Калгари» обыграть «Анахайм»
Андрей Кузьменко
Андрей Кузьменко (Фото: Jayne Kamin-Oncea / USA TODAY Sports / Reuters)

«Калгари Флэймз» обыграл «Анахайм Дакс» со счетом 6:3 в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей хет-трик сделал российский форвард Андрей Кузьменко (26, 55, 58-я минуты). Также отличились Эндрю Манджипани (6), Назем Кадри (12) и Коннор Зари (39). У проигравших шайбы забросили Сэм Коланджело (43), Фрэнк Ватрано (47) и Олен Зеллвегер (48).

28-летний Кузьменко сделал свой второй хет-трик в карьере в НХЛ и первый в нынешнем сезоне. Всего у него 43 (21+22) очка в 69 матчах в текущем сезоне.

Российского нападающего признали третьей звездой этой встречи.

Кузьменко дебютировал в НХЛ в сезоне 2022/23, став одним из ведущих игроков «Ванкувер Кэнакс». В дебютном сезоне он записал на свой счет 74 очка (39 голов и 35 передач) в 81 матче. Он стал вторым по передачам среди новичков в истории «Ванкувера». Но по ходу нынешнего сезона россиянина обменяли в «Калгари».

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Калгари Флэймз Андрей Кузьменко
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