Россиянин подерется с экс-чемпионом UFC ради боя с Махачевым. Кто фаворит

Российский боец Арман Царукян подерется с бразильцем Чарльзом Оливейрой в претендентском поединке на турнире UFC 300. Победитель боя поборется за титул с Исламом Махачевым. Кто фаворит поединка — в подборке «РБК Спорт»

Арман Царукян (Фото: Global Look Press)

Российский боец Арман Царукян 14 апреля встретится с бразильцем Чарльзом Оливейрой в поединке, который пройдет на турнире UFC 300 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Победитель проведет титульный бой с российским чемпионом в легком весе Исламом Махачевым, который в октябре 2022 года забрал пояс у Оливейры.

У Махачева в октябре сорвался реванш с Оливейрой, который получил рассечение за 11 дней до боя. Бразильца на турнире в Абу-Даби 21 октября заменил австралиец Александр Волкановски, которого Махачев нокаутировал в первом раунде.

Царукян, в 2019 году проигравший Махачеву единогласным решением судей, неоднократно обещал победить его в повторном поединке. Махачев в июне говорил, что Царукян пытается сделать себе имя за его счет.

У россиянина 21 победа при трех поражениях в ММА. В декабре Царукян заявил, что любит Россию, но флаг Армении для выступлений в UFC ему подходит больше. У Оливейры 34 победы, девять поражений, и еще один бой был признан несостоявшимся. Он встречался с Махачевым в октябре 2022 года в поединке за вакантный титул и проиграл удушающим приемом.

В главном бою UFC 300 сразятся чемпион в полутяжелом весе Алекс Перейра и Джамал Хилл. Джастин Гэтжи и Макс Холлоуэй на этот турнире проведут поединок за символический титул BMF («Самого опасного ублюдка UFC»), который Гэтжи завоевал в июле прошлого года, нокаутировав Дастина Порье.

Рекордные бонусы

Глава UFC Дэйна Уайт сообщил на пресс-конференции, что бонусы на предстоящем турнире UFC 300 будут повышены до $300 тыс.

Это будут крупнейшие бонусы в истории промоушена. Обычно UFC выплачивает по $50 тыс. за лучший бой и лучшие выступления на каждом турнире. На UFC 100 в 2009 году платили $100 тыс., на UFC 129 в 2011 году — $129 тыс., на UFC 262 в 2021 году сумма составила $75 тыс.

Мнение экспертов

Кирилл Сидельников, боец команды Fedor Team (Федора Емельяненко)

«Для Армана это довольно интересный бой. Если он выиграет, то попадает на Махачева. И для Оливейры, и для Царукяна это большая мотивация. Они уже были в шаге от гонки за титул. Арман может превзойти Оливейру во всех аспектах. В стойке точно, в партере не даст ничего сделать. Все-таки Арман физически довольно сильный спортсмен. Думаю, что, если бой перейдет в партер, Арман не даст ему ничего сделать. После первого боя Армана и Махачева мне очень интересно посмотреть в спортивном плане на повторный поединок. Это два хороших спортсмена, которые очень интересны и эстетически, и с точки зрения какого-то пиара. Арман очень вырос после боя с Исламом, и как спортсмен, и ментально, и как мужчина. Было бы интересно посмотреть еще раз», — отметил Сидельников «РБК Спорт».

Армен Гулян, спортивный директор промоушена «Наше дело»

«Арман не так давно высказался о том, что в 23 года он был в других кондициях и все равно оказал должное сопротивление в поединке с Исламом Махачевым. Сейчас ему 27 лет, и он находится на другом уровне ментально и физически, сформировавшись полностью как боец. И каверзные вопросы журналистов о том, что он победил бы Хабиба Нурмагомедова 23-летнего досрочно, лишь подогревают интерес к Арману и его поединку против Чарльза Оливейры. Оливейра, безусловно, сильный и хороший грэпплер, владеющий нестандартной работой в стойке, но Арман является очень жестким бойцом, обладающим высоким уровнем как в борьбе, так и в ударной технике. Не удивлюсь, если бой продлится менее двух раундов и завершится досрочно победой Царукяна. Я считаю, на данный момент Арман Царукян — это единственный сильный противник для Ислама Махачева в UFC», — заявил Гулян «РБК Спорт».

Александр Волкановски, бывший чемпион UFC

«Я всегда склоняюсь к борцам, а не к грэпплерам, но чувствую, что Царукян представляет собой некоторую угрозу. Собираюсь поставить на аутсайдера — Чарльза Оливейру. Я думаю, что в этом бою Оливейра победит досрочно, но желаю добра обоим бойцам», — сказал Волкановски на своем YouTube-канале.

Камил Гаджиев, глава AMC Fight Nights

«Непростой бой для обоих. Поединок с равными шансами, но я считаю, что Арман немножко фаворит. Прогресс Армана более очевиден (чем у Махачева). Почему? Потому что у них разный возраст. Нокаутирует ли Царукян Махачева? Нет, не нокаутирует и не выиграет он у Ислама. Но будущим чемпионом UFC Арман, скорее всего, станет. Произойдет это, когда Махачев перейдет в 77 кг. Царукяну потребуется еще полгода-год, чтобы полностью освоиться. И я думаю, что он сможет в легком весе доминировать», — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.

Маркос Даматта, тренер American Top Team

«Мы не получили бой за титул, но у нас есть поединок против легенды. Парень, который, на мой взгляд, даже опаснее Ислама, потому что он опасен везде. Он хороший ударник, он потрясающе владеет джиу-джитсу. На мой взгляд, он лучший финишер в истории UFC. Наша задача — победить досрочно. Чтобы никто не сомневался в том, что Арман — претендент номер один, потому что Гэджи проиграл Чарльзу. Если мы прикончим Чарльза или даже просто выиграем у него, я думаю, UFC ни за что не дадут титульный шанс Гэджи раньше, чем Арману», — сказал Даматта MMA Junkie.

Ринат Фахретдинов, российский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC

«Посмотрю турнир, но не жду его нереально. Думаю, что Царукян победит. Он более голоден, мотивирован. Есть ощущение, что поединок пройдет всю дистанцию», — сказал Фахретдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Бенеил Дариуш, боец легкого дивизиона UFC

«Это отличный бой. Думаю, что Арман превосходит Чарльза в скорости и силе, но у Оливейры больше опыта. Все зависит от того, как долго продлится поединок. У Царукяна больше шансов закончить бой на ранней стадии. Но если поединок затянется, то победит Чарльз — в заключительных раундах он просыпается. У него припасены кое-какие козыри, да и в целом он отличный боец, способный найти пробел в технике соперника», — цитирует Дариуша MMA News.