World Aquatics разрешила отбор на ЧМ-2025 на чемпионатах России

Как заявил Михаил Дегтярев, это стало результатом работы главы ФВВСР Дмитрия Мазепина. Впервые World Aquatics разрешила пловцам отбираться на ЧМ-2024 через чемпионат России в ноябре в последний момент

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Исполком World Aquatics принял решение, согласно которому чемпионат России для всех водных видов спорта является официальным отбором на мировое первенство в Сингапуре, заявил в телеграм-канале министр спорта Михаил Дегтярев.

Министр назвал это «следствием кропотливой работы на международном треке» вице-президента Олимпийского комитета России и главы Федерации водных видов спорта России Дмитрия Мазепина и его команды.

Чемпионат мира пройдет в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Медали будут разыграны в плавании (бассейн 50 метров и на открытой воде), синхронном плавании, прыжках в воду, хайдайвинге, водном поло. Из всех дисциплин россияне при условии получения нейтрального статуса и выполнения условий отбора не смогут выступить только в водном поло.

В декабре российские пловцы впервые участвовали в чемпионате мира на короткой воде (в 25-метровом бассейне) после отстранения в 2022-м. Тогда отборочным турниром также был чемпионат России, но о его квалификационном статусе стало известно уже накануне соревнований.

Перед стартом World Aquatics смягчила требования к россиянам, в частности, убрав необходимость выполнения норматива для участия в крупнейших стартах исключительно за пределами России и Белоруссии.

На чемпионате мира в Будапеште российские пловцы заняли второе место в неофициальном командном зачете с шестью золотыми и четырьмя серебряными медалями.