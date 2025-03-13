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Дубль Гусева принес московскому «Динамо» победу над «Салаватом Юлаевым»

Дубль Гусева принес московскому «Динамо» победу над «Салаватом Юлаевым» в КХЛ
«Динамо» победило в Уфе со счетом 3:1, «Салават Юлаев» проиграл впервые за шесть матчей
Никита Гусев
Никита Гусев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Московское «Динамо» прервало пятиматчевую победную серию «Салавата Юлаева» в регулярном чемпионате КХЛ, обыграв соперника в Уфе со счетом 3:1.

У «Салавата Юлаева» отличился Скотт Уилсон на 31-й минуте.

У «Динамо» дубль оформил Никита Гусев (25, 41), еще одна шайба на счету Максима Комтуа (9). В последних пяти матчах у Гусева четыре гола и три передачи.

«Динамо» занимает второе место в Западной конференции, уфимцы — вторые на Востоке.

Результаты других матчей:

«Сибирь» — «Амур» — 4:2;

«Автомобилист» — «Торпедо» — 2:1.

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Анна Сатдинова
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