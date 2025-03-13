Килиана Мбаппе впервые за полгода вызвали в сборную Франции

Мбаппе не играл за сборную с начала сентября — сначала из-за проблем с формой, потом из-за публикаций о возможной причастности к изнасилованию в Швеции. Форвард снова будет капитаном, заявил Дешам

Килиан Мбаппе (Фото: Alex Livesey / Getty Images)

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе впервые за полгода получил вызов в сборную Франции — на матчи четвертьфинала Лиги наций с командой Хорватии, сообщила пресс-служба команды в соцсети X.

Первый матч пройдет 20 марта в Сплите, ответный — 23 марта на «Стад де Франс» в пригороде Парижа.

Мбаппе пропустил матчи Лиги наций в октябре и ноябре. Сначала его не вызвали из-за проблем с физической формой, а потом — из-за публикаций в Швеции о возможной причастности к изнасилованию (дело закрыли в декабре из-за недостатка доказательств и отказа заявительницы участвовать в расследовании).

Главный тренер сборной Дидье Дешам сообщил, что Мбаппе будет капитаном, отмечает AFP.

У Мбаппе 28 голов в 42 матчах сезона за «Реал».