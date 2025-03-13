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Аутсайдер КХЛ отыгрался с 0:3 и вырвал победу по буллитам

Аутсайдер КХЛ «Барыс» отыгрался с 0:3 и вырвал победу у «Адмирала» по буллитам
«Барыс» победил «Адмирал» в гостях со счетом 5:4. Хозяева вели в начале второго периода со счетом 3:0, но позволили «Барысу» сравнять счет на последней минуте третьего периода
Роман Старченко
Роман Старченко (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Астанинский «Барыс», занимающий последнее место в КХЛ, обыграл во Владивостоке «Адмирал», уступая по ходу матча со счетом 0:3 и 1:4.

Игра завершилась победой «Барыса» в серии буллитов — 5:4.

У хозяев льда отличились Либор Шулак (3-я минута), Джек Родуолд (9), Павел Шэн (22) и Даниил Гутик (29).

У «Барыса» забивали Алихан Амирбеков (27), Семен Симонов (43), Михаил Рахманов (49) и Адиль Бекетаев (60). Победный буллит исполнил Роман Старченко.

«Барыс» впервые в сезоне обыграл «Адмирал». Команды встречались в этом чемпионате в четвертый раз.

Владивостокская команда занимает седьмое место в Восточной конференции и продолжает бороться за место в плей-офф, «Барыс» шансы уже потерял.

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Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Барыс ХК Адмирал
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